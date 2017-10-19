الاختراع يوفر طفرة هائلة في إجراء العمليات الجراحية لخدمة الأطباء والمرضى

اللورد دارزي سيلتقي مع د.أحمد نبيل لرؤية وتجربة اختراعه على أرض الواقع

أســفرت تصــفــيات المجلس العلمي لبرنامج «نجوم العلوم» عن اختيار الطبيب الكويتي الشاب د.أحمد نبيل ضمن أفضل 9 مخترعين من ضمن آلاف المخترعين الذين تنافسوا على لقب «مخترع العرب».

ويعد برنامج «نجوم العلوم» أحد مبادرات مؤسسة قطر، وهو أكبر مسابقة للمخترعين في الشرق الأوسط والعالم العربي على هيئة تلفزيون الواقع، حيث يتنافس آلاف المخترعين على لقب «مخترع العرب» بدعم مالي للمشاريع تصل قيمته إلى مليون دولار، منها 600000 نقدا، و400000 على هيئة منح وبعثات دراسية وبحثية.

وكان 33 مخترعا قد نجحوا في التصفية الأولية للبرنامج في موسمه التاسع، ليتأهلوا إلى مرحلة تصفيات المجلس العلمي، وهي المرحلة التي تم فيها مناقشة جميع الاختراعات بجميع التفاصيل لاختيار أفضل 9 مخترعين بناء على الأبحاث العلمية التي يقدمونها مع مخططات تنفيذ المشروع ومدى أهليتهم كمخترعين على تنفيذ الاختراعات بأنفسهم.

وقد شارك د.أحمد نبيل باختراع «منظار جراحي ذاتي التنظيف بمؤشر افتراضي»، والذي يمتاز عن غيره من المناظير بتنظيف العدسة تلقائيا، حيث إن تنظيف عدسة المنظار بالطرق التقليدية يتطلب إيقاف العملية الجراحية وتعطيلها، مما يدفع الجراحين في الكثير من الأحيان إلى الاستمرار في العملية رغم الرؤية غير الواضحة، كما تشير الدراسات العالمية حول هذا الشأن، مما قد ينعكس سلبا على سلامة المريض.

ويمتاز المنظار الذي ابتكره د.أحمد نبيل بالمؤشر الافتراضي الذي سيمكن الجراح من تحديد هدفه بكل دقة ووضوح أثناء العملية الجراحية، كما سيساعد في تدريب الجراحين الذين ما زالوا تحت التدريب.

وسيخوض د.أحمد نبيل تصفيات ربع النهائي التي ستعرض في حلقة الأسبوع المقبل في مرحلة نمذجة المشاريع، حيث يطلب من المخترعين الـ 9 في هذه المرحلة تحويل أفكارهم إلى نموذج عملي على أرض الواقع خلال 3 شهور تقريبا، ومن ثم قياس مدى فعاليته.

الجدير بالذكر ان اختراع د.أحمد نبيل لفت أنظار اللورد البريطاني آرا دارزي، وزير الصحة البريطانــــي السابـــق والمستشار الحالي للملكة إليزابيث وأحد أفضل جراحي العالم والذي نال رتبة فارس ولقب لورد من الملكة لاختراعاته وإنجازاته في مجال الطب والجراحة، حيث يشغل اللورد دارزي منصب رئيس المركز العالمي للابتكارات الصحية وكذلك رئاسة قسم الجراحة في Imperial College London.

وسيقوم اللورد دارزي بلقاء د.أحمد نبيل شخصيا لرؤية وتجربة اختراعه على أرض الواقع وإعطاء رأيه بالاختراع بكل صراحة ودون أي مجاملة، وهذا ما يشكل تحديا كبيرا للطبيب الكويتي الشاب، وسيتم عرض نتائج هذا اللقاء يوم الجمعة القادم.