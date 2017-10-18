عقد مجلس إدارة الجهاز المركزي بمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اجتماعه العادي برئاسة الشيخ خالد الجراح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك في مقر الجهاز بقصر نايف.

وقد قدم صالح الفضالة الرئيس التنفيذي للجهاز شرحا مستفيضا لأبعاد القضية من جوانبها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وعرض تفصيلا مدعما بالإحصائيات والأرقام لخطوات الجهاز وجهوده في معالجة القضية.

وتناول الحضور مستجدات القضية وجرى الحديث حول تسريع خطوات تجنيس الفئات المرشحة للتجنيس، وقد أشاد الحضور بالجهود التي بذلها ويبذلها الرئيس التنفيذي للجهاز وثمنوا المهمة الجسيمة التي يضطلع بها الجهاز.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الجهاز، وهم: عبداللطيف الروضان امين عام مجلس الوزراء، الشيخ محمد اليوسف وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، مساعد محمود العسعوسي مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، احمد العيسى امين سر اللجنة العليا للجنسية، الفريق عبدالله نواف الاحمد نائب رئيس الاركان العامة للجيش، والفريق متقاعد نجيب العثمان امين سر مجلس إدارة الجهاز المركزي.