دارين العلي

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري عن انخفاض المبلغ المقترح لميزانية الوزارة الخاصة بالمشاريع للعام 2018/2019 والذي بلغ قرابة مليار دينار، بعد أن كان قرابة مليار و200 مليون دينار العام الماضي واعتمد منها 700 مليون دينار.

وقال بوشهري في تصريح صحافي إن السبب وراء تخفيض مقترح الميزانية العام الجديد هو وجود العديد من المشاريع التي دخلت الخدمة فعليا، لافتا إلى أنه منذ أن بدأت الوزارة في تحديث آلية أخذ القراءات عبر «الواتساب» بدأ فعليا تزايد القراءات التي تصل إلى الوزارة ويتم التعامل معها من قبل موظفينا.

وحول مقترح دمج بعض الإدارات داخل الوزارة، أوضح ان خطة الدمج موجودة لدى وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق، وكل شيء بخصوصها جاهز، لافتا إلى أن آلية تحويل الوزارة إلى مؤسسة أمر يعود إلى إصدار القانون الخاص بهذا الشأن من قبل مجلس الأمة بعد أن تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

من جهة أخرى، أفاد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج عن جاهزية الوزارة لإيصال خدمة المياه العذبة إلى القطعتين 5 و7 في منطقة الفنيطيس، وذلك بعد انتهاء الوزارة من غسيل وفحص وتعقيم الشبكة الخاصة بها.