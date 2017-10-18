تنظم الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي البنك الإسلامي للتنمية بجدة ووقف الرسالة الاسكندنافي في مدينة أوربرو بمملكة السويد ندوة بعنوان «دور الوقف الإسلامي في التنمية المستدامة بالمجتمعات الاسكندنافية» خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2017م.

وأكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف في انعقاد الندوة 35 من مشروع قطاف لنقل وتبادل تجارب في مجال الوقف. وذلك بموجب قرار اجتماع لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في جمادى الأولى 1417هـ أكتوبر 1997م، وبناء عليه تم اختيار الكويت ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف بشكل رسمي لأداء دور الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف.

كما تهدف الندوة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات وتحفظ هوية الأقليات الإسلامية في بلاد المهجر، وذلك من خلال الوقف والتنمية في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية.

وقال نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة صقر عبدالمحسن السجاري إن هذه الندوة تعد ضمن الخطة المشتركة لعام 2017م المعتمدة من قبل الأمانة العامة للأوقاف والبنك الإسلامي للتنمية لمشاريع الدولة المنسقة لملف الأوقاف.

وتسعى الأمانة العامة للأوقاف من خلال الندوة إلى مد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية المعتمدة دوليا والتي لها دور بارز في مجال الوقف وذلك لإحداث التنمية المستدامة، والتقدم والاستقرار للمسلمين في سائر الدول، وتسليط الضوء على تجارب الأداء الرائدة والناجحة بغرض الاستفادة منها في تنمية العمل الوقفي وتعميم ما حققته من نجاحات على المستوى الدولي.