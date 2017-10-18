فرج ناصر

أكد رئيس اتحاد عمال الكويت محمد الحضينة أن العدالة أخذت مجراها الطبيعي وتم تنفيذ حكم القضاء العادل القاضي بإعادة المجلس التنفيذي الشرعي للاتحاد العام لعمال الكويت المنتخب دستوريا من قبل المؤتمر العام.

وقال الحضينة في تصريح صحافي بمناسبة استقبال الاتحاد المهنئين بهذه المناسبة: إن مجلسنا عاد لممارسة صلاحياته ومسؤولياته في قيادة الاتحاد الذي أبوا ان يحتفل بيوبيله الذهبي في الذكرى الخمسين لتأسيسه بعد بضعة أسابيع إلا في ظل الحرية والديموقراطية النقابية الأصيلة التي دأب على ممارستها طوال العقود الخمسة الماضية، ويرفض التنازل عنها تحت اي ظرف من الظروف.

وأوضح أن الاتحاد يعاهد الجميع على السير قدما في طريق الحفاظ على الديموقراطية النقابية وعلى حقوق الطبقة العاملة ومكتسبات الحركة النقابية الكويتية، ويؤكد انفتاحه على الجميع دون إقصاء او تمييز من أجل لم الشمل والحفاظ على وحدة الطبقة العاملة والحركة النقابية.

ولفت الى ان الاتحاد العام للعمال سيبقى كما كان على الدوام ملتزما بالقضايا الوطنية للوطن ومكافحا من أجلها في جميع المحافل العربية والدولية، وسيبذل كل جهوده في سبيل الحفاظ على السلم الاجتماعي في علاقات العمل بين مختلف أطراف الإنتاج، ومن اجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والازدهار الاقتصادي وتأمين كل سبل التقدم والتطور والرقي لهذا البلد.

وأضاف ستكون هناك وحدة نقابية شاملة نتعاون بها مع الجميع وان تدب الحياة مرة أخرى في الحركة النقابية التي لها بصمة واضحة ورائدة، مؤكدا ان ما يميز الحركة النقابية في الكويت هو انها تبتعد عن اتباع أي تيار سياسي وهي حركة عمالية حرة تلتزم بالأنظمة والدساتير.

ومن جانبه، قال السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت محمد العرادة ان هذا الاحتفال يأتي اليوم بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد العام لعمال الكويت بعد صدور حكم الاستئناف ولهذا نقدم كل الشكر والتقدير لقضائنا العادل الذي أعاد الحق لأصحابه ولأعضاء المؤتمر العام الذين منحونا هذه الثقة.

وأضاف العرادة: إن الأيام القادمة هي مرحلة البناء والعطاء لأننا نملك الكثير من الأمنيات التي سنعمل جاهدين لتحقيقها كإعادة الأمور الى نصابها في الحركة النقابية الكويتية بالإضافة الى العديد من التحديات والقضايا التي تهم المجتمع عموما والطبقة العاملة على وجه الخصوص.

وتابع ان جميع أعضاء الاتحاد العام لعمال الكويت حريصون على العمل وبشكل سريع لإنجاز ما تأخر، وذلك لتفادي السلبيات التي طفحت على السطح مؤخرا لتبدأ مرحلة جديدة من العمل.