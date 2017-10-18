تقديم عرض مرئي للمشروع ومراحله

فرج ناصر

أشاد رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ احمد المشعل بجهود جميع العاملين بمشروع مبنى الركاب الجديد «اا» في مطار الكويت الدولي.

جاء ذلك في تصريح للشيخ أحمد المشعل نقله بيان للجهاز على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها والوفد المرافق له أمس للاطلاع على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع.

وأثنى الشيخ احمد المشعل «على الجهود المبذولة من قبل القائمين على المشروع، كما حثّ المسؤولين في وزارة الأشغال العامة والعاملين في المشروع على بذل الجهد والعمل على تلافي اي معوقات حالية او متوقع حدوثها في المستقبل»، مؤكدا استعداد الجهاز لتذليل أي صعوبات أو عقبات تعوق إنجاز المشروع.

وأوضح البيان ان الزيارة تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي يقوم بها جهاز متابعة الأداء الحكومي لتفقد المشروعات الحكومية والأعمال الجارية فيها، مضيفا انه كان في استقبال الشيخ احمد المشعل خلال الزيارة التي رافقه فيها نائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي د.رنا الفارس ووكيل وزارة الأشغال العامة عواطف الغنيم، ومجموعة من مهندسي الوزارة القائمين على المشروع، اضافة الى جهاز استشاري الاشراف في المشروع.

وذكر البيان ان الشيخ احمد المشعل والوفد المرافق له استمعوا خلال هذه الجولة التفقدية لموقع المشروع الى عرض مرئي قدمه القائمون على المشروع.