محمد راتب

طالب رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود الحجيلان باحترام آراء ممثلي المجلس التنفيذي للاتحاد وإشراكهم في القرارات وعدم تهميشهم، مشيرا إلى أنه ومنذ إشهار الاتحاد، وهو الممثل الرسمي لجميع العاملين في القطاع الخاص، فوجئنا بأن بعض الوزراء لا يعلمون شيئا عن دور الاتحادات العمالية، ولا يميزون بين المنظمات النقابية وجمعيات النفع العام، مبينا أن ذلك يضعنا أمام عراقيل عديدة وكثيرة، إلى جانب غياب اللجان المشتركة مع الحكومة لوضع الخطط والرؤى المستقبلية التي ستكون في صالح الجميع.

وناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يكون قريبا من الاتحاد ويذلل كل العقبات، مشيرا إلى أن سموه على دراية ومعرفة واسعة بدور الاتحادات العمالية وأهميتها في دفع عجلة التنمية، وذلك لمشاركاته وإسهاماته السابقة في منظمة العمل الدولية، والتي تتشارك فيها الأطراف الثلاثة من الحكومات والاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال.