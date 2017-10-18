اقتصار التسجيل على حاملي البكالوريوس والدبلوم ولا تمييز بين الذكور والإناث وفرصة العمل حسب الشواغر بعد تعيين الكويتيين

مريم بندق

أنجز ديوان الخدمة المدنية جميع الإجراءات والاستعدادات لفتح باب التسجيل الآلي في نظام التوظيف المركزي لأبناء الكويتيات.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الديوان أنجز الضوابط والشروط بناء على قاعدة البيانات التي توافرت لديه من لجنة المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة العدل وهيئة المعلومات المدنية.

وكشفت المصادر أنه تم وضع الخطوط النهائية للإعلان عن فتح باب التسجيل لأبناء الكويتيات والذي سينشر في الصحف المحلية بشكل تفصيلي متضمنا البيانات المطلوبة والشروط التي سيتم بموجبها التسجيل ومن ثم الترشيح بعد استيفاء تعيين الكويتيين، وإعطاء أولوية لأصحاب التخصصات العلمية والفنية التي مازالت تحتاج إليها بعض الوزارات وعلى رأسها وزارة الصحة ومدارس وزارة التربية.

وأضافت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية طلب من إدارة الفتوى والتشريع مراجعة وتدقيق مضمون إعلان فتح باب تسجيل أبناء الكويتيات للترشيح للعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وزادت المصادر قائلة: بعد أن استكمل الديوان كل الإجراءات المطلوبة بما فيها تهيئة نظام التسجيل آليا ينتظر الآن رد إدارة الفتوى والتشريع على مضمون الإعلان تمهيدا لاعتماده ومن ثم نشره لدعوة أبناء الكويتيات إلى التسجيل عن طريق النظام المركزي للتوظيف المعمول به لتسجيل الكويتيين.

هذا، ويتردد أن موعد التسجيل سيكون فجر 27 الجاري. وبسؤال مصادر «الديوان» أجابت: نأمل أن يتم ذلك، لافتة إلى أن إعلان موعد التسجيل سيتم فور جاهزية الجهات المتعاونة مع الديوان والنظام الآلي الذي قد يؤدي أي عطل مفاجئ فيه إلى التأجيل مجددا.