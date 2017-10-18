فرج ناصر

كشف مصدر مطلع بالإدارة العامة للطيران المدني ان الفريق الأميركي الأمني سيعتمد التقييم الأمني الجديد والنهائي لمطار الكويت، وذلك بعد التأكد من مدى تطبيق اللجنة الثلاثية المكونة من «الطيران المدني» ووزارة الداخلية والخطوط الكويتية النقاط الـ 23 وأبرزها التدقيق والتفتيش على العاملين في المطار، وذلك من خلال تعليق وحمل الهويات والبطاقات الخاصة بهم ووضع أجهزة تفتيش على جميع المداخل والمخارج المؤدية الى المطار.

وأضاف المصدر ان الفريق الأميركي سيصل إلى الكويت يوم 22 الجاري للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في المطار بعد ان كان زار الكويت قبل نحو 8 أشهر.

وقال: في حال موافقة الفريق الأميركي على الشروط والنقاط التي وضعتها اللجنة الثلاثية سيتم السماح للخطوط الجوية الكويتية بالطيران المباشر الى أميركا بعد توقف دام 8 اشهر كانت تطير فيها «الكويتية» الى أميركا عن طريق دول أخرى بعد اكتشاف ثغرات عثر عليها الفريق الأمني الأميركي خلال زيارته الماضية إلى المطار.

وكانت «الكويتية» تطير الى أميركا إما عبر مطار في أيرلندا أو مطار هيثرو، وذلك لإتمام عمليات التفتيش الدقيقة.