أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أمس الثلاثاء مشاركتها في ورش عمل أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة بالكويت التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والتي ستنطلق في 22 أكتوبر الجاري.

وقالت رئيسة الجمعية وجدان العقاب في تصريح صحافي ان الجمعية بدأت خطة العمل التنسيقية مع اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 الى جانب 123 منظمة مجتمع مدني وجمعية نفع عام كويتية للمشاركة في ورش العمل التي ستستمر فعالياتها حتى الثامن من نوفمبر المقبل.

وأكدت أهمية مشاركة المنظمات والجمعيات في الأجندة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة جنبا الى جنب مع الجهات الحكومية المدعوة للمشاركة في ورش العمل التفصيلية، وذلك ضمن الجدول الزمني المعد من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأوضحت العقاب ان الجدول الزمني الخاص بتوزيع ورش العمل على الجهات المعنية الذي تنطلق اجتماعاته الأحد المقبل يتضمن مشاركة نحو 14 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية يمثلها نحو 60 جهة حكومية فضلا عن المنظمات المدنية.

وأشارت إلى قيام الجمعية بالتنسيق لمشاركة المنظمات في 13 ورشة عمل متخصصة تغطي 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة والمشمولة في الأجندة الوطنية 2030.

وأفادت بأن جمعيات النفع العام ستناقش الأهداف الـ 17 والغايات الـ 169 المشمولة فيها وإبداء وجهات النظر وحصر المقترحات وفقا لمشاركة كل جمعية ومنظمة في ورش العمل المعنية باختصاصها للمساهمة في إعداد التقرير الوطني الأول بهذا الخصوص والمزمع تقديمه خلال شهر أبريل المقبل.

ودعت المنظمات والجمعيات الى المشاركة بالورش للتباحث حول القضايا والأهداف التي تسهم في القضاء على الفقر والجوع وتسعى الى ضمان التعليم والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة المحافظة على الحياة الفطرية.