بشرى شعبان

نفى الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفض وزارة الشؤون تنفيذ الحكم الصادر لصالح احد أعضاء مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية ضد الوزارة بإلغاء قرار عزله من عضوية مجلس الإدارة.

وأكد شعيب في تصريح صحافي أن وزارة الشؤون تحرص على احترام جميع الأحكام القضائية ولا تتنصل من تنفيذها تحت أي ظرف، موضحا أن عضو مجلس الإدارة المقصود في جمعية عبدالله المبارك التعاونية حصل على حكم بعودته إلى مجلس الإدارة وإلغاء قرار عزله، حيث تضمن الحكم أن المخالفات مرتكبة من قبل مجلس الإدارة وليس العضو فقط مما اقتضى حل مجلس الإدارة كاملا وليس مجرد عزل عضو واحد.

وأهاب شعيب بمواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة عند نشر أي أخباز تخص وزارة الشؤون ومحاولة التأكد من الخبر قبل نشره حرصا على المصداقية والحيادية في نقل الأخبار.