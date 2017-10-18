أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات عيد العازمي عن شكره وتقديره للقضاء الكويتي الشامخ والهيئة القضائية لإصدار الحكم للدعوى رقم 2015/7384 النافذ بحق إعادة مجلس إدارة النقابة لاستكمال دورته النقابية ورجوع الحق إلى أصحابه وأننا على ثقة قوية بقضائنا الشامخ.

وأضاف العازمي في تصريح صحافي: الشكر أيضا موصول إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، وإلى الهيئة العامة للقوى العاملة لتطبيق الحكم القضائي النهائي وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر لمجلس إدارة النقابة لاستكمال دورته النقابية.

وأضاف العازمي: نشكر الإخوة والأخوات أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم ووقوفهم مع مجلس إدارة النقابة طوال الفترة الماضية، ونعدهم بمواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة، وان مجلس إدارة النقابة هو خط الدفاع الأول للمطالبة بصرف بدلاتهم وحقوقهم المتأخرة ولن ندخر جهدا في تحقيقه بإذن الله، وسيعاود مجلس الإدارة استكمال برامجه وأنشطته السنوية من جديد كما عهدتموه.