اكد وزير التربية وزير التعليم العالي، د. محمد الفارس، أهمية مشروع وزارة التربية الوطني (البرنامج المتكامل لتطوير التعليم) الذي بدأ تطبيقه في 2015 بالتعاون مع البنك الدولي.

وقال الوزير الفارس على هامش اجتماعاته في البنك الدولي، مساء امس الثلاثاء، إن وزارة التربية تقوم الآن بإعادة النظر في تقييم جميع مكونات هذا البرنامج مع البنك الدولي لتطوير ومتابعة الأداء وتحسينه مضيفا "نحن نسير في الطريق الصحيح".

وأضاف أن "هناك توجه لتطوير بعض القضايا سواء المتعلقة بتطبيق المناهج الجديدة وتدريب المعلمين وكيفية وضع خطط تنفيذية لهذه المشاريع المستقبلية".

وأشار الفارس إلى أن أبرز المواضيع الذي تمت مناقشتها مع البنك الدولي أيضا تركزت على أهمية استمرار التوعية الاعلامية لتعريف المجتمع بالبرنامج، لافتا الى ان وزارة التربية مستمرة في تطبيق المنظومة التعليمية في جميع مكوناتها من خلال استغلال الخبرات الموجودة من مستشاري البنك الدولي.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تحسين إجراءات التطبيق الذي سوف تتمخض عنه بعض الخطط المستقبلية لتطوير آلية التطبيق وتوفير إمكانات حديثة لدعم آلية التطوير خاصة فيما يتعلق باستخدام نظم حديثة في توفير برامج للتطوير المهني للمعلم تختلف عن النظام التقليدي الذي يركز "على ان المعلم يعلم المعلم الاخر".

واكد الفارس ان وزارة التربية بصدد وضع منظومة جديدة لاستخدام نظام التدريب للمعلمين عبر الإنترنت وتوفير قاعدة من البرامج التدريبية لهم.