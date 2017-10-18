كشف إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن إنجازات إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية لفرع بلدية محافظه الجهراء لشهر سبتمبر حيث تم الكشف على 470 محلا وتحرير78 مخالفة أغذية وإعلانات.



وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية، محمد الشمري، عن إحصائية الإدارة حيث اشتملت الكشف على 470 محلا و تحرير78 مخالفة أغذية و إعلانات وإزالة 891 إعلان مخالفة بالشوارع والميادين وإرسال 120 عينة إلى مختبر الصحة للفحص.



و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.