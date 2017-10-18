أعلنت إدارة علــوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي، أن زخات شهب الجباريات ستزين سماء الكويت يوم السبت المقبل الموافق 21 اكتوبر الجاري.

وصرح مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي، علي بوعباس، أن هذه الظاهرة تحدث سنوياً خلال الفترة ما بين 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر من كل عام، مبيناً ان زخات شهب الجباريات تنشط بشكل ملاحظ خلال الفترة ما بين 16 إلى 27 اكتوبر، وتبلغ ذروتها في 21 من نفس الشهر في كل عام حيث يبلغ متوسط ما يمكن رصده 23 شهاباً بالساعة.

وأضاف أنه يمكن متابعة الزخات وتحديداً عند شمال كوكبة الجبار انظلاقاً من النجم ابط الجوزاء، وسيكون لمعان القمر 3 %.

وذكر أن زخات الشهب ترتبط بالمذنبات، حيث انه خلال دوران الأرض حول الشمس تصادف أن تمر في الحزام الغباري لأحد المذنبات، وبسبب الجاذبية الأرضية تبدأ الحبيبات الغبارية والحصى والجليد بالدخول للغلاف الجوي مما يسبب الشهب حال احتراقها، موضحاً أن تلك الزخات تتساقط نتيجة لمرور الأرض بمنطقة الحزام الغباري للمذنب (هالي) .