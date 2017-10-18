قاد وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، الفريق محمد اليوسف، حملة أمنية مفاجئة وموسعة للإدارة العامة لشرطة النجدة التابعة لقطاع العمليات استهدفت كافة محافظات البلاد، بحضور الوكيل المساعد لشؤون العمليات، اللواء جمال الصايغ، ومدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة اللواء عبدالعزيز الهاجري.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن الحملة انطلقت مساء أمس الثلاثاء، حيث أغلقت أجهزة الأمن المشاركة محيط المناطق المستهدفة في عموم محافظات الكويت، في إطار خطة تناولت كافة محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها.

ووجه الفريق اليوسف عناصر القوة إلى الانتشار في الطرقات للتدقيق على مرتاديها وضبط كافة المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم ، كما اتخذت القيادة الميدانية للعمليات الأمنية كافة الوسائل والتدابير اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ منطقة العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين. وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مطلوبين جنائيا و3 قضايا مخدرات ومواد مسكره و 58 القاء قبض تغيب ومطلوب مدين وانتهاء إقامة بالإضافة إلى 5 القاء قبض عمالة سائبة و 12 بدون أثبات وحجز مركبة، وتحرير 374 مخالفة مرورية متنوعة.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، على دور المواطن والمقيم في دعم الجهود الأمنية بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، وشددت على ضرورة أن يحمل الجميع إثباتاتهم الشخصية سواء إن كان مواطنا أو مقيما حتى يتجنبوا التوقيف والاشتباه بهم ومساءلتهم.