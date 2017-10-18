دعا الرئيس الصيني، شي جينبينغ، اليوم الأربعاء، إلى التصدي لكل ما يمكن أن يهدد سلطة الحزب الحاكم، مفتتحا في بكين المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الذي يتوقع أن يمنحه ولاية جديدة على رأس أكبر بلد من حيث السكان في العالم.

وفي خطاب استمر لأكثر من ثلاث ساعات أمام رمز عملاق للمطرقة والمنجل الشيوعيين محاطا بأعلام حمراء، أعلن الرئيس أن "الاشتراكية على الطريقة الصينية دخلت حقبة جديدة"، مبددا أي أمل في الانفتاح الليبرالي للنظام.

وقال مخاطبا مندوبي الحزب البالغ عددهم حوالى 2300 المجتمعين في إطار هذا الملتقى الهام الذي يعقده الحزب الشيوعي الصيني كل خمس سنوات، "على كل منا أن يبذل المزيد دفاعا عن سلطة الحزب والنظام الاشتراكي الصيني، والتصدي بحزم لأي أقوال أو أفعال من شأنها أن تقوضهما".

وقال شي "إن الوضع في الداخل والخارج على السواء يشهد تبدلات عميقة ومعقدة (...) تطور الصين ما زال في مرحلة الفرص الاستراتيجية فيها هامة. الآفاق واعدة، لكن التحديات أيضا جسيمة".

وكان مندوبو "أكبر حزب في العالم" يبلغ عدد أعضائه 89 مليون شخص، وجميعهم تقريبا يرتدون بدلات قاتمة وربطات عنق حمراء، ينصتون لخطاب شي في قصر الشعب ببكين، وقد صفقوا له بحرارة عند دخوله مبتسما إلى جانب الرئيسين السابقين جيانغ زيمين وهو جينتاو.

وتوجه شي الذي يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر المقبل، إلى باقي العالم واعدا بان بلاده "ستنفتح أكثر" ومتعهدا بمعاملة الشركات الأجنبية العاملة في الصين بـ"إنصاف".

وأكد عزمه على مواصلة تحديث القوات المسلحة الصينية ليجعل "من الجيش الشعبي جيشا من الطراز الأول" بحلول 2050.