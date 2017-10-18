بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد اثنين من طياري القوات المسلحة الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إثر سقوط طائرتيهما وذلك أثناء تأديتهما لمهامهما، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد شهيدي هذا الحادث المؤسف بواسع رحمته وان يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أسرتيهما وذويهما جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد اثنين من طياري القوات المسلحة الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إثر سقوط طائرتيهما وذلك أثناء تأديتهما لمهامهما.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.