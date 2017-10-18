أعلن فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية البيئية، نجاح الحملة البيئية الكبرى لرفع المخلفات عن شاطئ شمال (الزور) وذلك بالتعاون مع بلدية الكويت وشركة شيفرون السعودية.

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل، إن حملة تنظيف ساحل شمال (الزور) نجحت في رفع 10 أطنان من مخلفات بلاستيكية وبراميل وقطع خشبيه كبيرة وشباك صيد وإطارات ومخلفات أخرى على مرحلتين.

وأضاف الفاضل أن هذه المخلفات جاءت إلى الشاطئ من خلال التيارات المائية والرياح الشمالية وتجمعت بالساحل والذي يبلغ طوله أربعة كيلومترات حيث استغل الفريق انحسار ماء البحر بهدف سهولة رفع المخلفات الضارة عبر الاستعانة بسيارات نقل تابعة لبلدية الكويت وجرافات ونقلها إلى مواقع التجميع.

وأوضح أن ساحل (الزور) يعد من السواحل البيئية المهمة نظرا لتمتعه بالكثير من الحياة الفطرية ويعتبر محمية طبيعية ما اثرى تواجد الأسماك والكائنات فيه ويقابل هذا الساحل مواقع كبرى للشعاب المرجانية وقيعان تحوي المحار إضافة إلى الموقع الرئيسي لمحميات جابر الكويت البحرية.

وشكر الفاضل تعاون الجهات الجاد مع الفريق في إنجاز هذا العمل البيئي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة ، مشيرا الى اعتزام الفريق تنظيم حملات تنظيف لسواحل الكويت بمشاركة المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني بهدف نشر الوعي البيئي والمحافظة على البيئة البحرية ومكوناتها.