حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

قام وزير الصحة د. جمال منصور الحربي، صباح اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية ميدانية بمكتب خدمات كبار السن والمعاقين بإدارة العلاقات العامة والأعلام بالوزارة حيث استمع وزير الصحة إلى عرض قدمه مدير إدارة العلاقات العامة والأعلام مشعل العنزي عن الإجراءات التي تم تنفيذها بالإدارة والتجهيزات التي تم إنجازها بإعداد مكتب لاستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومقابلتهم من جانب موظفي المكتب البالغ عددهم 5 موظفين والتعرف على شكاواهم وطلباتهم وتسجيلها وإنجازها من جانب إدارة العلاقات العامة والاعلام بسهولة ويسر فضلاً عن تزويد المكتب بأعداد كافية من الكراسي المتحركة المريحة اللازمة لكبار السن والمعاقين وتخصيص مدخل خاص لهم بالمبني الرئيسي لوزارة الصحة.



وقد أبدي وزير الصحة إعجابه بالتسهيلات ونظام وإجراءات العمل واستقبال كبار السن والمعاقين من جانب الموظفين بمكتب خدمات كبار السن والمعاقين بديوان عام الوزارة، كما أعطي الوزير توجيهاته للعاملين بالتفاني بتقديم الرعاية اللائقة وتوفير سبل الراحة لكبار السن والمعاقين وإحاطتهم بما يستحقونه من احترام وتوفير وتذليل أي عقبات قد تعترض تسهيل إجراءات إنجاز معاملاتهم المختلفة بالوزارة وبالتنسيق مع كافة القطاعات والإدارات.



كما وجه وزير الصحة إلى تعميم تطبيق فكرة مكتب خدمات كبار السن والمعاقين بجميع المناطق الصحية والمستشفيات وتحت الأشراف المباشر والمتابعة من جانب مدراء المناطق الصحية والمستشفيات وبما يتفق مع الموروثات والقيم الأصيلة والنبيلة التي جُبل عليها المجتمع الكويتي وفاءاً وعرفاناً لكبار السن ولما قدموه من جهود لتحقيق التنمية بالبلاد.