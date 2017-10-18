أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأربعاء القرعة على الدفعة الثالثة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2).

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن هذه الدفعة تتضمن 317 قسيمة بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 26 يونيو 2012.

وأضافت أن يومي الخميس والأحد المقبليين سيكونان موعدا لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الرابعة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2) والتي تشتمل على 279 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها للمخصص لهم حتى 25 سبتمبر 2012.