الكويت في عهده الدولة الوحيدة التي خصصت 6 % من دخلها القومي لمساعدة المحتاجين في العالم





قال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ ناصر الصباح، إن المغفور له الشيخ صباح السالم، أمير الكويت الراحل كانت له إسهامات كبيرة في حل الخلافات والأزمات السياسية عربيا وإقليميا، منهوها بمواقف الكويت الإنسانية في عهده.

جاء ذلك في كلمة للشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بافتتاح مؤتمر (عصر الشيخ صباح السالم الصباح 1965-1977) الذي نظمته كلية الآداب بجامعة الكويت، اليوم الأربعاء، تحت رعايته ويستمر يوما واحدا.

وأضاف الشيخ ناصر صباح الأحمد، أن الكويت كانت الدولة الوحيدة التي خصصت 6 في المئة من دخلها القومي لمساعدة المحتاجين في العالم وهذا أبرز عمل انساني يبين شخصية المغفور له.

وأوضح أن شخصية المغفور له غير الرسمية تتميز بالبساطة وتتلخص في مقولته المشهورة "انا وشعبي كل ابونا جماعة" حيث أنه كان يسعى الى الاهتمام بشعبه وتلبية مطالبهم وتوفير سبل العيش الرغيد للنهوض بالكويت.

من جهته أكد مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الانصاري، في كلمة مماثلة أهمية الاحتفاء بذكرى سمو الأمير الراحل المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه الذي ترك في ذاكرة الوطن سيرة عطرة حافلة بالإنجازات التي يطول ذكرها على مختلف الأصعدة.

وأوضح الأنصاري أن إنجازات المغفور له أثبتت مكانة دولة الكويت ورسخت دورها ودعائم هويتها عربيا وعالميا مبينا أنه المغفور له بإذن الله كان في حياته انسانا قبل أن يكون حاكما أحبه الشعب الكويتي لبساطته وتواضعه وتفاعل شعبه معه إذ كان قريبا منهم يشعر بهمومهم ويلبي احتياجاتهم فكان مثال الأب والحاكم.

وأشار الى أن جامعة الكويت تجسد أهم إنجازات عصره إذ أن المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل أصدر مرسوما أميريا بإنشاء الجامعة لافتا إلى أنها بادرة طيبة تركت أثرا بالغا في نفوس العاملين فيها.

وأفاد بأن المؤتمر العلمي التاريخي يحقق الأهداف المرجوة ممثلا في قسم التاريخ وكلية الآداب بالتواصل مع المجتمع لتوثيق الأحداث والمناسبات التي رفعت قدر الوطن ومكانته الحضارية بين الأمم.