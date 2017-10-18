

أعلنت وزارة الدفاع اليوم بدء فعاليات تمرين المشروع النهائي (جند حمد) للطلبة الضباط في كلية الشيخ عيسى العسكرية الملكية البحرينية في ميدان الاديرع بالتعاون مع كلية علي الصباح العسكرية الكويتية.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي ان التمرين الذي تستمر فعالياته حتى ال29 من الشهر الجاري يهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واضافت ان التمرين يهدف ايضا الى تسليط الضوء على الجهود المبذولة والمتواصلة للتعرف على المهام التي تقوم بها الكليات العسكرية الخليجية من اجل تبادل الخبرات بينها.