عادل الشنان

قال رئيس ومؤسس المشروع الوطني للمتقاعدين د.صلاح العبدالجادر إن المشروع ينطلق على أرضية صلبة، وهو يتجاوز سنته الثانية من خلال منظومة من الأهداف التي نتطلع لتحقيقها في المرحلة القادمة.

وقال العبد الجادر خلال مؤتمر صحافي أمس إن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المشاريع والمبادرات التي من شأنها المساهمة في استثمار خبرات المتقاعدين في شتى المجالات وخصوصا في مجال الاستشارات بالمشاريع التنموية للدول مع تغير ثقافة التقاعد السلبي والتعاون مع مؤسسات التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يخدم المتقاعدين، مضيفا أن المشروع يستهدف بالمرحلة القادمة توفير 500 فرصة وظيفية للمتقاعدين في شتى القطاعات سواء بالمشاريع الحكومية أو بالقطاع الخاص.

من جانبه، أكد نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمشروع د.عدنان الحداد أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه المشروع الوطني للمتقاعدين، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز بالمبادرات تجاوزت 91% وهي نسبة عالية تثبت على حيوية وفاعلية المتقاعدين ورغبتهم الحقيقية في إعطاء صورة إيجابية للمتقاعدين، كما أننا اطلقنا العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة بالمتقاعدين وتقديم الخدمات المختلفة لهم، ومن أبرزهم الموقع الرئيسي للمشروع KIBRAT.COM والذي تجاوز عدد المتفاعلين معه لأكثر من 25 ألف متقاعد ومتقاعدة، مشيدا بالتفاعل الرائع من المتقاعدين مع مختلف الأنشطة والمبادرات حيث تجاوز عدد الأعضاء أكثر من 3500 متقاعد ومتقاعدة، يشاركون في مختلف الأنشطة.