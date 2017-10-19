في إطار تفعيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لقانون إنشائها رقم 2 لعام 2016 ولائحتها التنفيذية، وتشجيعا لمبدأ المشاركة والتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد، تعتزم الهيئة استضافة وتنظيم دورة تدريبية إقليمية وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد IACA، خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الدورة تحت عنوان (الأكاديمية الصيفية الإقليمية - الشرق الأوسط)، وهو الاسم المعتمد من الأكاديمية لهذه الدورة التي تعقدها كل عام في إقليم مختلف، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تتشرف الهيئة باستضافتها في الكويت.

ودعت «نزاهة» مؤســـسات الدولة والجهات الرقابية وجمعيات النفع العام للمشاركة والتسجيل وذلك من خلال الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.nazaha.gov.kw والدخول على رابط التسجيل بالدورة نظرا لإسهامات الدورة التدريبية في بناء قدرات الكوادر الموجودة في أجهزة الدولة المختلفة ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.