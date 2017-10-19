أرض جديدة جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية وشقق في المحور الاستثماري

عادل الشنان

تعتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرح مناقصة بناء ضاحية سكنية جديدة للمواطنين المشمولين بقانون «من باع بيته» الشهر المقبل.

وقال مصدر مسؤول إن السكنية انتهت من تخطيط الضاحية بشكل كامل بمساحة 37 هكتارا بقطعة أرض تقع شرق منطقة تيماء الواقعة في محافظة الجهراء.

وبين أن الضاحية ستحتوي على بيوت على الطراز الحديث بمساحة أرض إجمالية تبلغ 300 متر مربع بإجمالي 509 بيوت.

وعن مكونات البيت، لفت إلى أنه سيحتوي على طابقين: الأرضي يتكون من صالة وديوانية وغرفة طعام ومطبخ وغرفة خادمة وسائق و4 حمامات، في حين يوجد في الطابق الأول صالة و4 غرف نوم و4 حمامات أخرى.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون للدفعات الأولى من المواطنين المقبولين بحسب شروط وأنظمة التخصيص المعمول بها لدى المؤسسة في حين سيتم توفيرها لهم وفق القانون المنظم الذي نص على أن تكون وفق «حق الانتفاع».

وأوضح أن المؤسسة تعمل أيضا على توفير بدائل أخرى عن مشروع شرق تيماء حيث باشرت بتنفيذ مشروع الشقق العمودية في منطقة السكن الاستثماري لمدينة صباح الأحمد السكنية والتي سيكون جزء منها مخصصا لمن باع بيته إضافة إلى قطعة أرض يجري العمل حاليا على تخطيطها جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية تغطي طلبات ألف طلب لذات الفئة.