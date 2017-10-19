عادل الشنان

أطلق أهالي شمال غرب الصليبخات أمس الأول عدة مطالب متعلقة بتشغيل الخدمات في المدينة لاسيما أنه تم الانتهاء من بنائها وتسليمها للجهات المعنية خلال الفترة الطويلة الماضية.

وأشار الأهالي خلال ملتقى «نبي خدمات» والذي أقيم بديوان الهاملي مساء أمس الأول، إلى أنه مضى على إنشاء المنطقة سنوات عدة، ولكنها إلى الآن تعاني من نقص وتدني الخدمات الأمنية والصحية والبيئية.

من جهته قال د.محسن ساطي في كلمته ان النجاح بتوفير الحكومة للخدمات الأساسية بالمنطقة يعد نجاحا حقيقيا يتلمسه المواطن الذي يقطن فيها ولا يعتبر النجاح أن تمنحني سكنا دون خدمات وامن وصحة وخلافه، موضحا أن جميع جهات الدولة منوط بها مسؤوليات بدءا من وزارة الصحة والداخلية والأشغال والشؤون لاسيما ما يرتبط بالجمعية التعاونية والأفرع التابعة لها. من جهته اكد عضو اتحاد الملاك لشقق لمشروع شمال غرب الصليبخات جاسم الحداد أن إهمال توفير الخدمات الأساسية للمشروع جعلها عرضة للسرقة خاصة ان كثيرا من البيوت والشقق تمت سرقة محتوياتها من عدادات وكابلات لعدم وجود الأمن، مبينا أن بعض البيوت انتهت الكفالات وهي لم تسكن حتى الآن.

بدوره قال منسق الملتقى عادل الهاملي إن الوعود الحكومية بتوفير الخدمات مضى عليها اكثر من عامين دون جدوى، موضحا أن المنطقة تعتبر قريبة من العاصمة وعليه فان توفير الخدمات لها ليس أمرا مستحيلا بل هو توافق واقتناع من الجهات ذات الصلة.

وأضاف أن الأهالي يعيشون في مأساة كبيرة لاسيما في فترة الليل حيث يداهم الخوف أطفالهم وأسرهم ولا يوجد مخفر شرطة بالمنطقة لطمأنة الأهالي وحفظ الأمن، فالسرقات بشكل مستمر على حد قوله، مما يشكل حالة رعب للمواطنين خصوصا للنساء وللأطفال، وأصبحت السرقات حتى في النهار.