جيف هاملتون: 6 مليارات دولار حجم التبادل بين الكويت وأميركا في 2016.. ومن المتوقع أن يصل إلى 8 مليارات دولار في 2017

مفهوم «النافذة الواحدة» يمثل تماماً نوع الخدمة اللازمة التي تحتاجها الشركات الأميركية لبدء عملها في الكويت

الاستثمارات الكويتية في العقارات الأميركية ارتفعت بنسبة 45% في 2016

استثمارات «هيئة الاستثمار» ازدادت بمعدل عشرين ضعفاً خلال العقدين الماضيين

300 مليار دولار حجم استثمارات الصندوق السيادي الكويتي في أميركا.. متنوعة ما بين أسهم وسندات وعقارات وتكنولوجيا

هيذر وارد: 87 ألف كويتي زاروا أميركا في 2016

31 ألف تأشيرة تم إصدارها للكويتيين.. و15 ألف طالب منتظمون دراسياً





عبدالرحمن خالد

عقدت سفارة الولايات المتحدة الاميركية مؤتمرا صحافيا صباح أمس، اعلنت من خلاله عن اطلاق فعاليات مهرجان «اكتشف اميركا 2017»، للعام الخامس على التوالي، وذلك في الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري.



وقال المسؤول التجاري الاول في السفارة الاميركية جيف هاملتون ان حجم الاستثمارات والتبادل التجاري يعكس عمق العلاقات بين بلدينا حيث وصل حجم التبادل التجاري للسلع بين البلدين في عام 2016 ما مجموعه 6 مليارات دولار بنحو 3 مليارات تقريبا بكل اتجاه، ومن المتوقع ان يصل من 6 الى 8 مليارات دولار في عام 2017.



يذكر أن 95% من صادرات الكويت إلى الولايات المتحدة منتجات قائمة على البترول وأن أكثر من 40% من الصادرات الأميركية كانت في قطاع النقل، ومع إتمام بيع 10 طائرات بوينغ (777) إلى الخطوط الجوية الكويتية مؤخرا، وصلت صادرات الولايات المتحدة الأميركية إلى الكويت في هذه السنة (2017) أعلى مستوى على الإطلاق.



واشار هاملتون الى ان الكويت تعد مستثمرا رئيسيا في الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا على الاستمرار في العمل مع هيئة الاستثمار الكويتية وشركات الاستثمار الكويتية من القطاع الخاص للتعريف بالولايات المتحدة الأميركية كسوق استثماري موثوق به ومدر للأرباح.



وقال ان غرفة التجارة الأميركية استضافت منتدى أميركيا ـ كويتيا اقتصاديا ناجحا جدا ضم مجموعة من القادة العاملين في قطاعي الصناعة والاستثمار. كما حضر هذا الحدث عشرات الشركات الأميركية.



وقد تم التأكيد خلال المنتدى على أهمية الاستثمار والازدهار المتبادلين، تمثل بتوقيع مذكرة تفاهم بين برنامج (اختر أميركا) التابع لوزارة التجارة الأميركية والهيئة العامة للاستثمار الاجنبي المباشر الكويتية.



وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على الكويت كوجهة استثمارية للشركات الأميركية.



وذكر ان مئات من الشركات الأميركية تنخرط في سوق الأعمال الكويتي، تتمثل في عدة قطاعات تشمل النفط والغاز والدفاع والهندسة المعمارية والقطاع الطبي والسيارات وغيرها من القطاعات، مبينا ان العديد من الشركات الكويتية تمتلك حقوق الامتيازات الأميركية.



ولفت هاملتون الى ان أهم التحديات التي تواجهها الشركات الاميركية تتعلق ببطء عمليات المناقصة والموافقات العديدة اللازمة لمعظم الأنشطة التجارية في الكويت، موضحا ان خطوات سير مشتريات الحكومة تعد أبطأ في الكويت مقارنة مع الأسواق المقاربة.



واضاف: «نرى معدل الدفعات المتأخرة وغير المستكملة بازدياد خلال العام الماضي.



كما أن هبوط سعر النفط في السنوات الأخيرة قد أفضى الى عجز في الميزانية.



كما نرى الحاجة إلى تطوير مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أنه ومن خلال استمرار نقاشاتنا الثنائية ضمن الحوار الاستراتيجي الأميركي-الكويتي، فإننا سنستمر في بحث سبل التخفيف من أي عوائق أمام فرص الاستثمار الثنائية في بلدينا».



واوضح هاملتون: «بفضل القانون الصادر مؤخرا والذي يسمح للشركات الأجنبية (التي تستوفي شروطا معينة) ببدء عمل لها من دون شريك محلي، فقد استفادت عدة شركات أميركية من هذه الفرصة من خلال فتح فروع لها هنا، مع وجود المزيد من الشركات الأميركية التي تتطلع بجدية أكبر إلى الكويت كمكان للاستثمار.



وتعد هذه خطوة إيجابية من حيث تشجيع الاستثمار الأميركي والعالمي في الكويت.



ومن الضروري أن تختبر الشركات العالمية المستثمرة في السوق الكويتي تجربة إيجابية إذ ان المستثمرين الآخرين المحتملين سيتأثرون بتجربة من سبقهم من الشركات لتقييم مناخ الاستثمار الحقيقي هنا».



وقال هاملتون: «تعد سهولة ممارسة الأعمال التجارية أولوية لدى جميع الدول، خاصة تلك التي تسعى إلى تنويع مصادر دخلها، مثل الكويت.



على الكويت مواصلة جهودها في مجال تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال لديها لتسهيل دخول الشركات الأجنبیة إلى سوق الاستثمار فيها.



إن مفهوم (النافذة الواحدة) المتاح من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) يمثل تماما نوع الخدمة اللازمةالتي تحتاجها الشركات الأميركية لمساعدتها في بدء عملها في الكويت.



هذا ويعد توفير مستوى ملائم لحماية حقوق الملكية الفكرية ذا أهمية لمن يرغب في ممارسة الأعمال التجارية في الكويت».



وتابع: «ارتفعت الاستثمارات الكويتية في قطاع العقارات التجارية الاميركي بنسبة 45% خلال العام الماضي.



وازدادت استثمارات الهيئة الكويتية للاستثمار في الولايات المتحدة بمعدل عشرين ضعفا خلال العقدين الماضيين.



هذا وتمتلك الهيئة عدة مليارات من الدولارات في مجال الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة والاستثمار في الشركات مما يدعم نمو قطاع التكنولوجيا الأميركية والشركات الصغيرة التي تشهد نموا سريعا.



وهناك أيضا استثمارات كويتية في مشروع هدسون ياردز، وهو أكبر مشروع تطوير عقاري ممول من القطاع الخاص في أميركا الشمالية.



إن هذه الاستثمارات المتنوعة كفيلة بالإسهام في تحقيق الأمن المالي للكويت الآن ومستقبلا».



وكشف هاملتون عن حجم استثمارات الصندوق السيادي الكويتي في الولايات المتحدة الأميركية والذي يقارب 300 مليار دولار متنوعة ما بين الأسهم والسندات (خاصة سندات الخزانة الأميركية)، إضافة إلى العقارات والقطاع التكنولوجي.



واضاف: «تقوم شركة ميغلوبال، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إيكويت للبتروكيماويات، ببناء منشأة تصنيع جديدة من طراز مونو إيثيلين جلايكول (MEG) في منطقة هيوستن بولاية تكساس.



تمتلك الكويت كذلك استثمارات في مشروع هدسون ياردز، وهو أكبر مشروع تطوير عقاري ممول من القطاع الخاص في أميركا الشمالية.



هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الكويتية في مجال التكنولوجيا الناشئة والاستثمار في الشركات ورعاية التكنولوجيا الأميركية والشركات الصغيرة (ولكن سريعة النمو).



وفي حين يصعب تحديد حجم الاستثمارات الأميركية في الكويت، هناك عشرات الامتيازات الأميركية الموجودة في الكويت والعديد من الشركات الأميركية العاملة في مختلف القطاعات».



واوضح قائلا: «تواصل الكويت الاستثمار في قطاعي النفط والغاز اللذين لا يزالان يمثلان موردا مهما ودورا رئيسيا في مستقبل البلد.



ومع ذلك، تظل هناك حاجة لتطوير قطاعات أخرى حتى لا يتم الاعتماد على إيرادات النفط والغاز بشكل كبير.



هذا وإن تحسين بيئتي الأعمال والاستثمار والإنتاجية في الكويت سيؤدي إلى استثمارات إضافية من الشركات الدولية في الكويت».



ولفت هاملتون الى ان زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية إيجابية جدا، تم خلالها تسليط الضوء على العلاقة المتينة بين البلدين من خلال المشاركة رفيعة المستوى من الحكومتين، مبينا ان اجتماعات الحوار الاستراتيجي السنوية والاجتماعات الدورية بين مجموعات العمل المنبثقة عن الحوار الاستراتيجي على مدار السنة تشكل جميعا وسيلة ممتازة لتطبيق الاتفاقيات وحل القضايا بشكل سريع، متوقعا أن تستمر العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بالنمو والازدهار في السنوات المقبلة، وبالمقابل تنمو العلاقة بين الشعبين.



وقال: «ترحب الحكومة الأميركية بالمزيد من الزيارات من قبل المستثمرين الكويتيين إلى الولايات المتحدة.



ويظل قادة الأعمال في الولايات المتحدة مهتمين بالسوق الكويتي وفرص الأعمال في المنطقة.



هذا وتوفر قطاعات النفط والغاز بشكل دائم آفاقا مشرقة للتعاون.



كما من الواضح لنا رغبة الحكومة الكويتية تحويل البلاد إلى مركز ريادي في مجال الرعاية الطبية وخدمات العيادات الخارجية».



واضاف: «باستطاعت شركات التكنولوجيا الأميركية مساعدة الحكومة على تحقيق هذا الهدف.



هذا ونشجع الكويت على استقطاب المزيد من التقنيات الرائدة في الولايات المتحدة المتقدمة في مجال الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات إلى الكويت.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات التكنولوجيا في أميركا تقديم مجموعة من الحلول في كل قطاع تقريبا، سواء العام أو الخاص».



من جانبها، قالت الملحقة الاعلامية في السفارة الاميركية هيذر وارد ان هناك 15.566 طالبا كويتيا منتظما ومقيدا في نظام الدراسة الاميركي حسب آخر الإحصاءات لعام 2016.



واضافت ان حوالي 87 ألف مواطن كويتي زاروا الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2016، مشيرة الى انه تم إصدار 31 الف تأشيرة سفر أميركية (لغير المهاجرين) للمواطنين الكويتيين (حول العالم) خلال العام 2016.

جدول فعاليات مهرجان «اكتشف أميركا»

٭ السبت (21 أكتوبر، 2017)

الساعة 7:30 صباحا

(الصحة والرياضة): سباق الركض والمشي (مسافة 5 كيلومترات) في مجمع البوليفارد ـ السالمية.

٭ الأحد (22 أكتوبر، 2017)

الساعة 10:00 صباحا - 1:00 ظهرا ومن الساعة 5:00 عصرا ـ 9:00 مساء

(التعليم): معرض EduEX التعليمي في فندق الشيراتون ـ الكويت.

طوال اليوم: (المطبخ الأميركي): إطلاق مهرجان المنتجات الأميركية الصنع لدى مراكز سلطان (السالمية ومجمع بوليفارد وسوق شرق وحولي ومجمع الكوت).

الساعة 7:00 مساء:

مهرجان (عرض موسيقي)، فرقة السلاح الجوي الأميركي (Touch ‘n Go) في مارينا كريسنت ـ السالمية.

٭ الإثنين (23 أكتوبر، 2017)

الساعة 10:00 صباحا ـ 12 ظهرا

سلسلة المحاضرات الاقتصادية- الخدمات الصحية: «يوم المريض العالمي - إنقاذ الأرواح من خلال الابتكارات الأميركية» في غرفة تجارة وصناعة الكويت، قاعة البحرة ـ شارع الشهداء.

الساعة 10:00 صباحا ـ 1:00 ظهرا ومن الساعة 5:00 عصرا ـ 9:00 مساء

(التعليم): معرض EduEX التعليمي. فندق الشيراتون ـ الكويت.

الساعة 5:00-6:00 مساء

(العلوم والتكنولوجيا): محاضرة حول «القيادات النسائية في العلوم والتكنولوجيا» تلقيها د. كيم بينستيد (باحثة مشاركة في معهد علم الأحياء الفلكية التابع لوكالة الفضاء الأميركية – ناسا) مركز البحوث في المعلوماتية والعلوم والهندسة التابع للجامعة الأميركية.

٭ الثلاثاء (24 أكتوبر، 2017)

الساعة 10:00 صباحا ـ 1:00 ظهرا

(سلسلة المحاضرات الاقتصادية): «الفرص التعاقدية لمشتريات القواعد العسكرية الاميركية بدولة الكويت» في غرفة تجارة وصناعة الكويت ـ قاعة البحرة ـ شارع الشهداء.

الساعة 7:00 مساء

(عرض موسيقي) فرقة السلاح الجوي الأميركي (Touch ‘n Go) في المركز الأمريكاني الثقافي، شارع الخليج العربي، مقابل قرية يوم البحار.

٭ الأربعاء (25 أكتوبر، 2017)

الساعة 10:00 صباحا ـ 12 ظهرا

(سلسلة المحاضرات الاقتصادية): «نظرة عامة على الخدمات المقدمة من السفارة الأميركية لدى دولة الكويت» في غرفة تجارة وصناعة الكويت ـ قاعة البحرة ـ شارع الشهداء.

الساعة 7:00 مساء ـ 11 ليلا

(المطبخ الأميركي): مهرجان الباربكيو وعرض موسيقي لفرقة السلاح الجوي الأميركي (Touch ‘n Go) في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة (خصم 25% على تذاكر الدخول).

٭ الخميس (26 أكتوبر، 2017)

احتفالية شفروليه يتضمن حفل إطلاق سيارة شفروليه إيكوينوكس موديل 2018 في مجمع الأفنيوز.

قائمة العروض الخاصة

من 21 ـ 31 أكتوبر2017: عروض خاصة في عدة مطاعم أميركية ومحال تجارية في مجمع الأفنيوز وحول الكويت.

٭ وفر حتى 20% من سعر تذكرة السفر على متن الخطوط القطرية على الحجوزات بين 18-31 أكتوبر 2017 على أن يكون تاريخ السفر بين 18 أكتوبر2017-31 مارس 2018.

٭ تنزيلات بقيمة 10% لدى محلات نايك، كروكس، وذا أثليتس فوت.

٭ تنزيلات بقيمة 20% على مفروشات مختارة لدى محلات هوم وورلد وليزي بوي.

٭ عروض مختارة وتنزيلات وتخفيضات لدى محلات أمريكان إيغل وكليرز للاكسسوارات وكلينيك وباث آند بودي ووركس وآيسينغ وجستس وفوت لوكر وبايلس وتشيز كيك فاكتوري وشيك شاك.

٭ قائمة طعام خاصة بمهرجان اكتشف أميركا لدى مطعم بيبر ستيك هاوس (فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة).

٭ 5 قطع دجاج (shaken chicken) مجانية مع كل وجبة من مطعم سليم تشيكنز.

٭ كوبون اشتر قطعة واحصل على قطعة ثانية مجانا صالحة حتى نهاية شهر نوفمبر 2017 لدى شراء وجبة من مطاعم وينديز

26- 28 أكتوبر 2017

٭ فعاليات إطلاق سيارة شيفروليه إيكوينوكس موديل 2018 ـ مجمع الأفنيوز

22- 26 أكتوبر 2017

٭ فرصة للفوز بتذكرتي سفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لدى التبضع من مركز سلطان (فرصة لدخول السحب عند الشراء بقيمة 10 دنانير كويتية).

٭ ضعف النقاط على أنواع مختارة من المنتجات الأميركية الصنع لدى فروع مركز سلطان (السالمية ومجمع بوليفارد وسوق شرق وحولي ومجمع الكوت): يسري العرض على حملة بطاقات المكافآت من مركز سلطان.