اختتمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل حول تحسين جودة المنشورات البحثية نظمتها بالتعاون بين جامعة كاليفورنيا ـ بيركلي وجامعة الكويت، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالعلوم والتكنولوجيا والإبداع في الكويت.

وقد احتضن مقر المؤسسة ورشة العمل التي استمرت على مدار يومين، والتي أجريت ضمن الاتفاق الإطاري المستمر بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبين جامعة كاليفورنيا ـ بيركلي بهدف تحسين قدرات البحث العلمي في الكويت.

واستهدفت الورشة تعزيز قدرات هيئة التدريس بجامعة الكويت فيما يتعلق بالمنشورات البحثية، متناولة التحديات والقضايا الرئيسية التي تواجه الباحثين لنشر أبحاثهم، وتم خلال الورشة بحث أفضل الممارسات المتبعة لإعداد الأبحاث وتسجيلها في الدوريات العلمية، كما استطلعت العوامل التي تؤثر على اختيار الباحثين للدوريات العلمية لنشر أبحاثهم، بالإضافة إلى بحث طرق توضيح الحجج العلمية من خلال الرسوم التوضيحية التي تساهم في إيصال فكرة البحث، كما أخذ المشاركون وقتا للتعمق في بعض المسائل المتعلقة بالنشر في تخصصات محددة.

وأشار مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري خلال الجلسة الافتتاحية الى أن هذه الورشة تأتي «في إطار الدعم الكريم لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي كجزء من الخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤيتها لتمكين هيئتها الأكاديمية في مجالات متعددة ذات صلة بعملهم»، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين جامعة كاليفورنيا ـ بيركلي، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجامعة الكويت قد أسفرت عن 3 حلقات عمل حول التميز في التدريس شارك فيها أكثر من 100 عضو من هيئة تدريس جامعة الكويت.

وأضاف د.الأنصاري: «إننا اليوم نعزز هذه الجهود بتنظيم ورشة عمل مكرسة للمنشورات البحثية، بهدف إمداد المشاركين بالرؤى والطرق الحديثة في عملية نشر الأبحاث العلمية».

بدوره أكد نائب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.سالم الحجرف، أن هذه الورشة هي إحدى نتائج استفادة المؤسسة من شراكتها مع جامعة كاليفورنيا ـ بيركلي لدعم جامعة الكويت في تعزيز قدراتها في مجال نشر الأبحاث العلمية، وتزويد باحثيها بالأدوات السليمة والدراية العملية التي تساعدهم على نشر أعمالهم في الدوريات العلمية المرموقة.

وأضاف الحجرف «إن حضور أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات لا يساهم في تعزيز التعاون بين المؤسسة وجامعة الكويت وجامعة كاليفورنيا ـ بيركلي وحسب، إنما يمتد ليشمل تعزيز التعاون بين أعضاء هيئة التدريس فيما بينهم».

من جانبه قال البروفيسور نزار الصياد، أحد كبار أعضاء هيئة التدريس في جامعة كاليفورنيا ـ بيركلي وأحد منسقي ورشة العمل «إننا متحمسون للعمل مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت في هذا الجزء الأساسي في عملية التقدم العلمي، حيث نعمل مع زملائنا لتوضيح كيف يمكنهم نشر أفكارهم العلمية وعرض حججهم كي يراها العالم»، مشيرا إلى أن «مثل هذه الأحداث ليست هامة للمجتمع العلمي فقط، بل للمجتمع الكويتي كله، إذ إنها تعزز من ثقافة البحث العلمي ونتاجها، حيث يمكن للباحثين الناشرين أن يقدموا أمثلة مضيئة تلهم الطلاب الراغبين في المشاركة في عملية النهوض العلمي والبحثي بالعالم كله».

وشارك د.فينسنت ريش، وهو أحد كبار هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا ـ بيركلي، في إدارة وتنسيق ورشة العمل، ويمتلك ريش والصياد خبرة واسعة في النشر العلمي لدى الدوريات العلمية المرجعية، وتضمنت ورشة العمل متحدثين بمجال النشر، ليقدموا منظورا آخر حول النشر العلمي، كما كان من بين هؤلاء المتحدثين د.نهى ناصر، وهي محررة مشاركة في دورية «أوربان ديزاين إنترناشيونال»، إحدى الدوريات الرائدة في مجال تصميم المناطق الحضرية، وأيضا د.شارميلا سين، محررة بدار نشر جامعة هارفارد.