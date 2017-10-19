أعلن مركز أبحاث المياه التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية انجاز المرحلة الأولى من مشروع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح المباشر والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت.

وقال القائم بأعمال مدير برنامج تقنيات تحلية المياه ورئيس المشروع البحثي د.منصور أحمد في تصريح صحافي ان الطلب المتزايد على المياه العذبة وندرة مواردها الطبيعية في الكويت أديا الى توجه الدولة منذ أواسط القرن الماضي نحو تحلية مياه البحر.

وأضاف أحمد أن المياه المحلاة في البلاد أصبحت المصدر الرئيسي للمياه العذبة التي يتم توفيرها عبر استخدام محطات التحلية التابعة لوزارة الكهرباء والماء تقنية التبخير الوميضي المتعدد المراحل وتقنية التناضح العكسي.

وأوضح أن التكلفة الرأسمالية والتشغيلية لمثل هذه التقنيات تعد باهظة وتستهلك كميات كبيرة من الوقود وتنتج مياها عادمة عالية الملوحة، كما انها تعاني مشاكل فنية مثل الترسبات الملحية والانسدادات والتآكل وعليها ابتكر المعهد تقنية جديدة وواعدة لتحلية مياه البحر باستخدام نظم غير تقليدية.

وأشار الى أن التقنية الجديدة تهدف الى خفض الأعباء الاقتصادية والبيئية على الدولة مع ضمان توفير المياه العذبة بشكل مستدام للمستهلكين وللأنشطة التنموية المختلفة عند نجاح تطبيقها على نطاق تجاري.

وبين أن تقنيات التحلية المبتكرة باستخدام الأغشية بمختلف أنواعها وطرقها وأنظمتها شهدت تطورا ملحوظا من خلال الأبحاث المكثفة على مدى سنوات حيث نتج عنها انظمة واعدة ومنها تقنية «التناضح المباشر» كأحد الحلول المستدامة لتطبيقات تحلية مياه البحر في المستقبل.

وافاد بأن تقنية التناضح المباشر تتميز بإنتاجية عالية للمياه العذبة وخفض ملموس للطاقة وللمياه الراجعة الناتجة عن عمليات التحلية إضافة الى تغلبها على المشاكل الفنية التي تعانيها أنظمة التحلية التقليدية وتتميز بخفض ملموس في التكاليف الرأسمالية بسبب استخدام مواد ذات تكلفة منخفضة لتشييد المحطة.