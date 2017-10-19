تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية حطين التعاونية والبالغ قدرها (48.630 د.ك - ثمانية وأربعين ألفا وستمائة وثلاثين دينارا).

وقد جرى تسليم شيك بالمبلغ أثناء زيارة وفد من الجمعية لبيت الزكاة ضم كلا من رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز سعود الهاجري، وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن ابو طالب، وأمين الصندوق جاسم ذكرالله، والمدير المالي للجمعية السيد فياض.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى المقر الرئيسي لبيت الزكاة في منطقة جنوب السرة نائب مدير عام البيت للموارد والاعلام كوثر عبدالعزيز المسلم، ومدير ادارة تنمية الموارد نايف الجيماز، ورئيس قسم خدمة الشركات أبرار الياسين، ومحاسب قسم خدمة الشركات مشعل الثويني.

وقد شهدت الزيارة ترحيب مسؤولي بيت الزكاة بوفد جمعية حطين التعاونية، والذي أعرب بدوره عن اعتزازه وتقديره للدور البناء الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في المجتمع من خلال عطائه المشهود، داعيا للبيت بدوام التوفيق والسداد.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز سعود الهاجري إن دعم بيت الزكاة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة الوطن والمواطنين، والمساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء في المجتمع الكويتي، تجسيدا للأهداف السامية التي تضمنها قانون العمل في الجمعيات التعاونية.

وناقش مع مسؤولي بيت الزكاة آلية التعاون المستقبلي، لدعم العمل الخيري وخدمة فريضة الزكاة. ودعا الهاجري باقي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للمبادرة بإخراج زكواتها التي من شأنها دعم وتفعيل مسيرة العمل الخيري في المجتمع.

من جهتها، أعربت نائب مدير عام البيت للموارد والاعلام كوثر عبدالعزيز المسلم عن بالغ شكرها وتقديرها لجمعية حطين التعاونية على دعمها للبيت بإخراج زكواتها، مما يمكن البيت من تحقيق دوره وأهدافه في رعاية الأسر التي يكفلها داخل الكويت، وتوفير متطلبات العيش الكريم لها وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.