السفارة تحرص على تعزيز العلاقات بإقامة العديد من الفعاليات المميزة

أسامة دياب

أقامت السفارة الكورية لدى البلاد أمسية ثقافية ترويجية لإبراز الفنون الكورية مساء أمس الأول في مركز جابر الأحمد الثقافي نالت استحسان الحضور الذي تفاعل مع فقراتها المتنوعة والتي تضمنت عزفا لمقطوعات موسيقية رائعة ولوحات راقصة من الفولكلور الكوري الشعبي وعرض الهاليو وعرض التايكوندو، وذلك بمناسبة زيارة السفينتين الحربيتين الكوريتين، المدمرة الكورية «كانج جام تشان» وسفينة الإمداد المرافقة لها «هوان جان».

وعلى هامش الأمسية أكد السفير الكوري يو يونتشول أهمية التبادل الثقافي في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث يوفر أرضية مشتركة للتفاهم بين الشعبين الصديقين، مشددا على حرص السفارة على تعزيز هذا الجانب بإقامة العديد من الفعاليات الثقافية المميزة.

وأشار إلى أن هذا العرض الثقافي يأتي بالتزامن مع الذكرى الـ 38 على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين جمهورية كوريا والكويت للتعريف بالجوانب المتنوعة للحضارة الكورية والفعاليات والأحداث المزمع إقامتها مستقبلا مثل الاستعراض البحري الدولي للبحرية الكورية 2018 ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية بيونغ تشانغ 2018 كحدث رياضي شهير ستنظمه كوريا العام المقبل بعد مرور 30 عاما على استضافتها أولمبياد سيئول عام 1988، معربا عن سعادته بنجاح الفعالية التي نالت استحسان الجمهور.