أعلنت وزارة الدفاع أمس عن بدء فعاليات تمرين المشروع النهائي «جند حمد» للطلبة الضباط في كلية الشيخ عيسى العسكرية الملكية البحرينية في ميدان الأديرع بالتعاون مع كلية علي الصباح العسكرية.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي أمس ان التمرين الذي تستمر فعالياته حتى الـ 29 من الشهر الجاري يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضافت أن التمرين يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة والمتواصلة للتعرف على المهام التي تقوم بها الكليات العسكرية الخليجية من اجل تبادل الخبرات بينها.

وقد وصل الوفد البحريني إلى البلاد ظهر أمس، وكان في استقبالهم عدد من ضباط كلية علي الصباح العسكرية.