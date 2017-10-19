عقد وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور اجتماعا مع وفد ممثلي وزارة المالية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة صالح الصرعاوي يرافقه ابراهيم العنزي، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع المشتركة بين الجانبين.

وتقدم المنصور بالشكر الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووكيل الوزارة خليفة حمادة والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة صالح الصرعاوي، لتعاونهم مع وزارة الدفاع من اجل تذليل العقبات التي تواجه القائمين على تنفيذ الأعمال في جميع قطاعات الهيئتين العسكرية والادارية والمالية، وكذلك لقيامهم بتسهيل وتبسيط الاجراءات المالية والادارية لتناسب حجم وحيوية المشاريع القائمة عليها وزارة الدفاع، الأمر الذي من شأنه دفع عجلة سرعة الإنجاز بما يواكب أهمية هذه المشاريع بتنفيذها في الأوقات المحددة لها.