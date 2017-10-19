جددت الكويت استعدادها للتعاون المستمر والمثمر مع شركائها التنمويين للوصول إلى تنمية مستدامة في عالم لا يتخلف فيه أحد عن الركب.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقاها سكرتير أول فواز بورسلي في اجتماع اللجنة الثانية «مجموعة البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة»، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة» مساء امس الثلاثاء.

وأوضح بورسلي ان الاجتماع ينعقد في ظل تحسن ظروف عدد من الدول التي تواجه أوضاعا خاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 إلا أن هناك العديد من الدول لاتزال تواجه ظروفا خارجة عن إرادتها تعوق خروجها من فئة البلدان الأقل نموا.

وبين ان الكويت تعاونت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع 39 بلدا من البلدان الأقل نموا سواء من خلال المساعدات الفنية أو المنح أو القروض الميسرة في أكثر من 370 مشروعا إضافة إلى 20 مشروعا قيد البحث حاليا، علما ان التعاون الإنمائي الكويتي قد وصل إلى 106 دول منذ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

وذكر بورسلي ان الكويت تقوم منذ اعتماد خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية وقبل ذلك أيضا بحشد الزخم لأهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد وخصوصا في القارتين الآسيوية والأفريقية فقد خصصت الكويت للأعوام 2015 - 2030 مبلغ 15 مليار دولار لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.