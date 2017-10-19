أصدرت نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء بيانا امس تستنكر فيه إلغاء مكافأة العيار جاء فيه: انه إيمانا بالدور الملقى على عاتقنا في مجلس إدارة نقابة الكهرباء والماء والتي أوليتمونا إياها بالدفاع والمحافظة على حقوق ومكتسبات العاملين في الوزارة ونحن نعلم بالدور الذي يقوم به العاملون بمختلف القطاعات والتي من شأنها خدمة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن.

تفاجئنا بقرار إلغاء مكافأة الأعمال الطارئة قرار رقم (1589/19/2002)، وذلك بطلب من وزير الكهرباء والماء والنفط م.عصام المرزوق بقرار رقم 166 بتاريخ 13/7/2017 ونستنكر طلب الوزير بإلغاء المكافأة، وذلك تمهيدا في تحويل الوزارة إلى مؤسسة، حيث لاحظنا في الآونة الأخيرة القرارات التي تصب في صالح الخصخصة وليس في مصلحة العاملين في الوزارة بغير ما يدعون بأن تحويل الوزارة إلى مؤسسة تصب لمصلحة الموظفين والكوادر الوطنية والتكويت بدلا من إقرار حقوقهم ومكتسباتهم مثال (تغيير قرار بدل المناطق النائية وتوحيد بدل الخطر وبدل التلوث وبدل الضوضاء لجميع العاملين) وإقرار الأعمال الشاقة أو طلب زيادة بدلاتهم أسوة بالعاملين بالقطاع النفطي، حيث ان طبيعة عمل الموظفين في الوزارة لا تقل عن عمل القطاع النفطي، لاسيما توجد بدلات ومخاطبات من نقابة الكهرباء والماء إلى الوزير ووكيل الوزارة بالمطالب المشروعة وللأسف لم يتم إقرارها.

وأكد البيان ان مجلس إدارة نقابة الكهرباء والماء سيتخذ كل التدابير لحماية مكتسبات العاملين والحفاظ على جميع حقوقهم في الوزارة ولن يقف مكتوف الأيدي حيال هذه التخبطات وسيتم التصعيد لأبعد مدى في حال عدم التراجع وإقرار جميع المطالبات المذكورة سلفا.