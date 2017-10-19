أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي أن زخات شهب الجباريات ستزين سماء الكويت يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري.

وصرح مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي علي عبدالكريم بوعباس، بأن هذه الظاهرة تحدث سنويا خلال الفترة ما بين 2 أكتوبر و7 نوفمبر من كل عام، مبينا ان زخات شهب الجباريات تنشط بشكل ملاحظ خلال الفترة ما بين 16 و27 أكتوبر، وتبلغ ذروتها في 21 من نفس الشهر في كل عام، حيث يبلغ متوسط ما يمكن رصده 23 شهابا بالساعة.

وأضاف أنه يمكن متابعة الزخات وتحديدا عند شمال كوكبة الجبار انطلاقا من النجم ابط الجوزاء، وسيكون لمعان القمر 3%.

وذكر أن زخات الشهب ترتبط بالمذنبات، حيث انه خلال دوران الأرض حول الشمس تصادف أن تمر في الحزام الغباري لأحد المذنبات، وبسبب الجاذبية الأرضية تبدأ الحبيبات الغبارية والحصى والجليد بالدخول للغلاف الجوي ما يسبب الشهب حال احتراقها، موضحا أن تلك الزخات تتساقط نتيجة لمرور الأرض بمنطقة الحزام الغباري للمذنب (هالي).