كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال سبتمبر الماضي والتي أسفرت عن إصدار وإنهاء 228 معاملة و12 تعهد إشراف مكتب هندسي.
وقال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.ثامر المطيري إن الإدارة قامت بإصدار وإنهاء 228 معاملة خلال شهر سبتمبر حيث اشتملت على 45 إنهاء إشراف، 2 توكيل مقاول، 47 إيصال تيار كهربائي، 2 تقوية تيار كهربائي، 12 تعهد إشراف مكتب هندسي، 4 تحديد الرخص الزراعية والمظلات، 12 إنذارا، 12 شكوى، 40 الكشف على محال تجارية، 3 معاملات بيان عدم تجاوز حدود، مخالفتين داخل حدود العقار، 45 كتابا لوزارة الأشغال «صرف صحي»، 4 تعديل رخصة، طلب إضافة واحد، ترميم واحد، معاملتين تثبيت حدود.