كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال سبتمبر الماضي والتي أسفرت عن إصدار وإنهاء ‪228‬ معاملة و‪12‬ تعهد إشراف مكتب هندسي.

وقال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.ثامر المطيري إن الإدارة قامت بإصدار وإنهاء ‪228‬ معاملة خلال شهر سبتمبر حيث اشتملت على ‪45‬ إنهاء إشراف، ‪2‬ توكيل مقاول، ‪47‬ إيصال تيار كهربائي، ‪2‬ تقوية تيار كهربائي، ‪12‬ تعهد إشراف مكتب هندسي، ‪4‬ تحديد الرخص الزراعية والمظلات، ‪12‬ إنذارا، ‪12‬ شكوى، ‪40‬ الكشف على محال تجارية، ‪3‬ معاملات بيان عدم تجاوز حدود، مخالفتين داخل حدود العقار، ‪45‬ كتابا لوزارة الأشغال «صرف صحي»، ‪4‬ تعديل رخصة، طلب إضافة واحد، ترميم واحد، معاملتين تثبيت حدود.