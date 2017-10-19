أعلنت جمعية المهندسين فتح باب الاشتراك في مسابقة التصوير الفوتوغرافي الثالثة والتي ستقام برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

رئيس لجنة العلاقات العامة ورئيس فريق عمل المسابقة م.محمد عوض، دعا كافة الهواة والمحترفين والراغبين إلى المشاركة في المسابقة، موضحا أنه يمكن أن تكون المشاركة من خلال محورين رئيسيين الأول مفتوح للتصوير الملون والثاني للتصوير باللونين الأبيض والأسود وذلك من الآن وحتى الثاني من ديسمبر المقبل ومن خلال وضع الصور على موقع الجمعية الرسمي kse.org.kw.

وأشار عوض إلى أن الفائزين في كل محور من المسابقة سيحصلون على جوائز مالية حيث سيفوز أصحاب المركز الأول على 750 دينارا والثاني 500 دينار، الثالث 250 دينارا، الرابع 150 دينارا، الخامس 100 دينار وذلك لكل محور، مضيفا أنه سيتم منح 3 صور من كل محور 3 شهادات تقدير.

وذكر عوض أنه يمكن للجميع المشاركة مع الالتزام ببعض الشروط الضرورية ومنها أن يكون المشترك كويتي الجنسية أو مقيما في الكويت، وألا يقل عمره من 14 سنة، يمكن للمتسابق المشاركة بصورتين كحد أقصى في كل محور، يجب أن تكون الأعمال من تصوير المشترك بنفسه ويكون مسؤولا عنها، عدم وضع أي توقيع أو رسم أو علامة وغيرها على الصورة تدل على اسم المشارك، يجوز استخدام الفوتوشوب بالأعمال الأساسية فقط مثال (تشبع ألوان - ميلان – تباين – تفتيح وتعتيم الصورة) على ألا تتغير ملامح الصورة الأساسية وألا يقل أطول ضلع في الصورة عن 2000 بكسل ويجب أن يكون الرزليوشن 300 dpi ولا يقل حجم الصورة عن 2 ميغابكسل.

وأضاف عوض أنه يحق للجمعية استخدام جميع الصور وذلك عن طريق الطباعة والنشر والترويج عبر وسائل الإعلانات ولا يحق للمتسابق المطالبة بها، كما يحق للجنة التحكيم استبعاد الصور غير المطابقة لشروط المسابقة، ويعتبر قرار لجنة التحكيم نهائيا ولا يمكن الاعتراض عليه، مشيرا إلى أن هذه اللجنة قد النسخة الأصلية أو الملف الأصلي للصورة (RAW) أو للأعمال المرشحة للمرحلة النهائية.

ولا يمكن للمتسابق إشراك نفس الصورة في المحورين، وسيتم استبعاد جميع الصور الفائزة في مسابقة الجمعية للسنوات السابقة.

وذكر أن لجنة التحكيم تضم عددا من المتخصصين وسيتم توزيع الجوائز بحفل خاص سيحدد موعده لاحقا.