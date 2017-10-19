دشنت حملة «الكويت إلى جانبكم» مشروع توزيع أربعة آلاف سلة غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة من الحرب في محافظة «عمران» باليمن.

وأكد عضو الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة طارق عبدالواسع في تصريح صحافي أن هذا المشروع يأتي ضمن المرحلة الثالثة من مشاريع حملة «الكويت إلى جانبكم»، والذي يستهدف الأسر الفقيرة والمعدمة والنازحة جراء الحرب.

وأضاف ان «4 آلاف أسرة من محافظة «عمران» تستفيد من هذا التوزيع»، مبينا ان هذه السلال تكفي لمدة شهر، وذلك لتخفيف من وطأة حاجة هذه الأسر التي تعاني من ضيم النزوح.

وأعرب عبدالواسع عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذا الخير المستدام والعمل الإنساني تجاه إخوانهم اليمنيين.

من جانبه، أشاد عضو المجلس المحلي لمديرية «خمر» عبدالكريم حنش بالاهتمام الذي توليه الكويت تجاه أبناء الشعب اليمني عامة ومحافظة «عمران» خاصة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية لآلاف الأسر الفقيرة والمعدمة جراء الحرب القائمة في البلاد، معربا عن الشكر والامتنان للكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما يقومون به من عمل إنساني.