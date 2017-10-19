أعلنت ‏وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انها ستنظم الأحد المقبل ملتقى «منصة سفراء التواصل الاجتماعي» للتحدث عن تجاربهم في نشر الوعي الديني والثقافي وغرس القيم والأخلاق الإسلامية.

وقال ‏المشرف العام على الملتقى المستشار الإعلامي لوزير ‏الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الجناحي في تصريح للصحافيين ان المؤتمر الذي يرعاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري يستهدف تشجيع العمل الخيري التطوعي في صفوف الشباب والمساهمة في دمج الشباب المتميز بالمجتمع.

وأضاف ان المؤتمر سيكون على فترتين صباحية ومسائية ويستمر يوما كاملا بواقع 5 جلسات حوارية، مبينا ان المشاركين في الجلسات الحوارية هم كوكبة من مشاهير التواصل الاجتماعي وعدد من مشايخ القراءة وسينقلون تجاربهم في منصات التواصل الاجتماعي وكيفية نجاحهم في طرح المشاريع التطوعية والخيرية.

وذكر ان المشاهير سيشرحون الخطوات التي حققوها في شبكات التواصل الاجتماعي بتقديم مادة علمية ثرية بعيدة عن الإسفاف من خلال تسخير حساباتهم حتى أصبحت منبرا رائدا لنشر الوعي الديني والثقافي وغرس القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة.

وأوضح ان فكرة المنصة لاقت دعم الوزير الجبري لتوافقها مع استراتيجية الوزارة الرامية الى تشجيع ما يقدمه الشباب من طرح إيجابي في جميع مواقع التواصل وأهمية تعزيز انتمائهم لوطنهم ومشاركتهم الإيجابية في بنائه.

وقال الجناحي ان منصة سفراء التواصل الاجتماعي التي تأتي بنسختها الاولى تستهدف تشجيع العمل الخيري التطوعي في صفوف الشباب الأمر الذي ينتج عنه خلق قيادات جديدة والمساهمة في دمج الشباب المتميز مع المجتمع بشكل مباشر من خلال ورش وجلسات حوارية وعرض تجاربهم وأفكارهم في نشر الوعي.