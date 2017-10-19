أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن فعاليات أسبوع التخضير التي أطلقتها الهيئة 15 الجاري تساهم في زيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على المرافق العامة وجمالية البيئة.

وقال نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية في الهيئة غانم السند في تصريح إن فعاليات أسبوع التخضير والتي تختتم 22 الجاري تساهم أيضا في الحد من أعمال التخريب ودعم الأبناء الشباب في الفرق التطوعية من أجل تخضير الكويت.

وأوضح أن أسبوع التخضير يتضمن اقامة احتفالية بحديقة «جمال عبدالناصر»، إذ سيتم التعاون مع مجموعة من المتطوعين وفريق المليون سدرة بهدف توزيع «بروشورات» للمحافظة على المرافق ونشر الوعي البيئي في المجتمع.

وذكر أن الاسبوع يشمل كذلك اقامة احتفال بحديقة الرميثية بالتعاون مع وزارة التربية وجمعية الرميثية التعاونية تحت شعار «لنقرأ ونزرع» بغية غرس ثقافة القراءة والزراعة ونشر الوعي الثقافي والبيئي في المجتمع وخلق جيل واع وطموح يعمل بالحقل الإنتاجي.

وأفاد السند بأن الاسبوع يشهد أيضا احتفالا بحديقة «مشرف» للبدء بأعمال تخضير المنطقة وتطوير حديقتها ممشى ضاحية مبارك العبدالله - غرب مشرف وإعداد وتصميم الممشى بشكل يتناسب مع احتياجات ورغبات الأهالي.

وأعرب عن تطلع الهيئة إلى تنفيذ العديد من الحدائق والمنتزهات إذ تم تسلم 56 موقعا مخصصا كحدائق عامة من بلدية الكويت لمصلحة الهيئة، مبينا أن العمل يجري أيضا لاعداد التصاميم اللازمة لتنفيذها اضافة إلى أربعة منتزهات بمختلف مناطق الكويت.