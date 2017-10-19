جددت دولة الكويت دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومواصلة العمل للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للكف عن ممارساتها وسياساتها المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمعاهدات والاتفاقيات بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وإلزامها باحترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2334.

وقال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط يوم امس الأربعاء أن " دولة الكويت وهي على أعتاب الدخول إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم للفترة 2018 - 2019 فإنها تود تأكيد أهمية تحقيق تقدم ملموس تقوده الجهات الدولية المعنية ومجلس الامن وتحديدا الدول الخمس دائمة العضوية إضافة إلى اللجنة الرباعية والشركاء الدوليين".

وأضاف ان "تلك الجهود يجب ان تنصب إزاء تحديد سقف زمني واضح لاستكمال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف الوصول إلى حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة الدولة لفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967".

وذكر "انه ومنذ أكثر من 50 عاما مضت على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لم نشهد خلالها إلا استمرارا لمسلسل الانتهاكات لأبسط قواعد القانون الدولي ومخالفة إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لالتزاماتها القانونية التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية".