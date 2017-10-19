أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن استلام روضة للأطفال والسوق المركزي في مشروع الوفرة القائم.

وذكرت "السكنية" في بيان صحافي اليوم، أنه تم استلام مبنى روضة الأطفال نموذج (2007) ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة والخاص بمشروع الوفرة القائم قطعة (1).

وقد قامت لجنة من مهندسي المؤسسة وممثلين عن وزارة التربية بمعاينة الأعمال وكتابة توصياتها. وفي السياق نفسه استلمت المؤسسة مبنى السوق المركزي نموذج (5) ضمن نفس المشروع.

وقد قامت لجنة من مهندسي المؤسسة وممثلين عن وزارة المالية بمعاينة الأعمال وكتابة توصياتها.