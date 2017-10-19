توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، أن يكون طقس البلاد نهار اليوم الخميس، حارا نسبيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 12 و 30 كلم/ساعة.

وقال القراوي إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تكون ما بين 35 و37 درجة مئوية، وأن الطقس ليلا يكون معتدلا وتكون درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و 24 درجة مئوية.

وعن الطقس غدا الجمعة ذكر أنه يكون نهارا حارا نسبيا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و 36 درجة مئوية ،والطقس ليلا يكون معتدلا ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و 22 درجة مئوية .

وعن يوم بعد غد السبت توقع القراوي أن يكون الطقس نهارا حارا نسبيا والحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و 35 درجة مئوية على أن يكون ليلا معتدلا ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و 32 درجة مئوية .

وأشار إلى أن فصل الخريف يتميز بأنه فترة انتقالية بين فصلي الصيف والشتاء فيتأثر الطقس تدريجيا خلال هذه الفترة من حيث ميل درجات الحرارة للانخفاض نهارا والاعتدال ليلا عموما.

وبين أن البلاد شهدت في الأيام الماضية درجات حرارة عظمى تراوحت ما بين 35 و 37 درجة مئوية مع اعتدال في درجات الحرارة الصغرى التي تراوحت ما بين 20 و24 درجة مئوية ومرد ذلك إلى ضعف وانحسار منخفض الهند الموسمي وتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي وتغير الكتل الهوائية على المنطقة.