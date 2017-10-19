انخفاض معدلات الإصابة بالإنفلونزا 33 % ومعدل الوفيات 55 %

الصحة وفرت 150 ألف جرعة من طعم الأنفلونزا الموسمية إضافة إلى 80 ألف جرعة من طعم الالتهاب الرئوي

الشطي: نهدف إلى التقليل من معدلات أمراض الشتاء المعدية خاصة بين الفئات الأكثر تعرضاً للعدوى والمضاعفات

حنان عبد المعبود

كشفت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة، د.ماجدة القطان، عن انخفاض معدلات الإصابة بالإنفلونزا بما يقارب 33٪‏ ومعدلات الوفاة بحوالي 55٪‏ ، مؤكدة أن هذا الانخفاض يعود إلى نجاح التطعيم ضد أمراض الشتاء التنفسية التي نظمت العام الماضي، لافتة إلى أن هذا يؤكد حرص دولة الكويت على الوقاية.

جاء هذا ضمن كلمة افتتاحية ألقتها القطان خلال تدشين تطعيمات الشتاء لموسم ٢٠١٧/ ٢٠١٨ والتي جرت في مجمع المارينا، مبينه أن حملة التطعيم للعام الماضي كانت قد لاقت ونجاحاً كبيراً حيث تم تطعيم ما يقرب من 150,000 معظمهم من الفئات التي تستحق التطعيم.

وبينت ان وزارة الصحة وفرت 150 ألف جرعة من طعم الأنفلونزا الموسمية بالإضافة إلى 80 ألف جرعة من طعم الالتهاب الرئوي ( النيموكوكال PCV13) على ان يتم التطعيم بجميع المراكز الوقائية في الفترة الصباحية لكافة مراكز الصحة الوقائية وعددها 33 مركز وقائي بالإضافة إلى بعض نقاط التطعيم ببعض المستشفيات الحكومية، كما ان هناك بعض المراكز سوف تعمل على فترتين صباحية ومسائية ( كما هو مبين في مرفق أسماء مراكز الصحة الوقائية).

واكدت ان الأنفلونزا الموسمية تصيب سنوياً الملايين من البشر حيث تقدر عدد الوفيات بنصف مليون وفاة وقد سُجلت حالات وفيات في دولة الكويت، مشيرة الى أن أكثر من 95% من الوفيات الناتجة عن الانفلونزا الموسمية تكون بين الحالات الخاصة ذات الإختطار مثل الامراض المزمنة للقلب ،الرئة ،الكلى ،الكبد ،السكري ،السمنة ،كبار السن ،الحوامل وحالات نقص المناعة . وتبين أن جميع الوفيات الناتجة عن الانفلونزا بدولة الكويت خلال الثلاث سنوات السابقة لم يسبق لها التطعيم بطُعم الانفلونزا الموسمية . وفي كثير من الدول النامية ومنها دولة الكويت يتلقى فقط 5% من الاشخاص ذات عوامل الاختطار طعم الانفلونزا بانتظام سنوياً .



ومن جانبه اكد استشاري الصحة العامة مدير ادارة الصحة المهنية الناطق الرسمي لوزارة الصحة، د. احمد الشطي، أن الحملة تهدف إلى التقليل من معدلات أمراض الشتاء المعدية وذلك من خلال تطعيم الأنفلونزا الموسمية للتقليل من معدلات مرض الأنفلونزا ومضاعفاته وخاصة بين الفئات الأكثر تعرضاً للعدوى والمضاعفات. كما سيتم خلال الحملة التطعيم ضد مرض الالتهاب الرئوي وذلك للتقليل من معدلات الأمراض الناتجة عن البكتيريا المسببة للمرض والتي قد تسبب مضاعفات خطيرة بين الفئات الأكثر تعرضا وخاصة مرضى الأمراض المزمنة، حيث ثبت أن التطعيم هو الطريقة الافضل لمنع حدوث العدوى بكلاً من فيروس الأنفلونزا وبكتيريا الالتهاب الرئوي وتقليل المضاعفات الناتجة عنهما. وقد سجلت الكويت معدلات منخفضة من الإصابة بالأنفلونزا ومضاعفاتها وانخفاض حالات الوفيات نتيجة للمرض وذلك بسبب الحملة التي أجريت في الشتاء الماضي والتي ساهمت في تقليل معدلات الوفيات والمراضة.



ولفت الى ان الحملة التي انطلقت اليوم وستستمر طيلة فصل الشتاء مدة شهرين الى 3 شهور حيث سيتم إعطاء كل من طعم الانفلونزا والنيموكوكال PCV13 أو كلاهما حسب حالة المراجع و تصنيفه في الفئات الحساسة المستهدفة، منوها الى إجراء الحملة على مرحلتين وسيكون خلال الشهر الأول للفئات الحرجة والأكثر اختطاراً والذين بحاجة إلى التطعيم لتقليل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء والمرحلة الثانية تشمل باقي فئات المجتمع من الأصحاء وتستمر حتى شهر ديسمبر 2017. وسوف تشمل الحملة في مرحلتيها المواطنين الكويتيين والمقيمين.وسوف يتم التطعيم لجميع المراجعين الراغبين بالتطعيم مجانا سواء بتحويل من الأطباء العلاجيين أم لا.