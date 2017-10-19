أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة، تعميما اليوم الخميس، بشأن تسجيل العقود غير محددة المدة للعمالة الوطنية وعقود مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام فيها، أسيل المزيد، في تصريح صحافي، إن إدارة تنمية العمالة الوطنية وإدارات العمل المختصة ستقوم بتسجيل عقود العمل غير محددة المدة للعمالة الوطنية أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك مرة واحدة عند التعاقد للمرة الأولى.

وأضافت المزيد أن تجديد أذونات العمل سيتم دون الحاجة لإيداع نسخة جديدة لهذه النوعية من العقود وبذات الضوابط المشار إليها في المادة 10 من القرار رقم 839 / ق لسنة 2015 بشأن تنظيم العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي مع الاحتفاظ بالميزة الأفضل للعامل في كل الأحوال.

وأشارت إلى أن تسجيل نسخة جديدة من هذه العقود سيكون في حال حدوث تغيير في الالتزامات الواردة على العامل أو في مسماه الوظيفي.