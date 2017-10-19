عبدالكريم أحمد

أكد المحامي محمد طالب بصفته وكيل مديرة منطقة الصباح الصحية، د.أفراح الصراف، عدم وجود أية شبهة جنائية بتهمة الإضرار بمصالح وزارة الصحة، الموجهة من قبل النيابة العامة إلى موكلته ولزميليها.

ولفت طالب إلى أن الحكم صدر بالقضية المتهم فيها مواطن شاب بانتحال صفة طبيب وهتك عرض، حيث يتهم فيها إلى جانبه كل من مديرة المنطقة ومديرة مستشفى الأميري د.فاطمة العسومي ورئيس قسم الطوارئ بالمستشفى د.فريد العطاونة بالإهمال بمصالح وزارة الصحة، إذ قررت المحكمة إدانته بالامتناع وتأييد براءة الباقين من الإضرار بمصالح وزارة الصحة.