أكد رئيس اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي المهندس محمد بوشهري، أن الهدف الرئيسي للجنة هو تسريع وتيرة الإنجاز للمشاريع التي يتم طرحها على اللجنة وخصوصا الحكومية والتنموية منها.

وقال بوشهري اليوم الخميس، إن اللجنة تضم في عضويتها 14 عضوا من المتخصصين في العديد من المجالات المتداخلة في الشأن البلدي ولديهم خبرات كبيرة نتاج تخصصهم في مجالاتهم المتنوعة.

وأضاف أن مدة انعقاد هذه اللجنة 60 يوما وفقا للمادة 29 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 ،مؤكدا أن أعضاء اللجنة سيكونون على قدر عال من المسؤولية أمام الكثير من التحديات التي ستطرح عليهم.

وأوضح أن اللجنة اجتمعت أمس الأربعاء في أول لقاء تعريفي لها بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري بهدف التعارف والاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة للعمل في المجلس البلدي.

وذكر أن الاجتماع ناقش آلية العمل وكيفية التعامل مع المشاريع المطروحة على هذه اللجنة وكانت التوجيهات واضحة إذ سيتم التركيز على المشاريع الحكومية والمشاريع التنموية بشكل رئيسي.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على أن يعقد اجتماع أسبوعي واحد على الأقل لتداول المواضيع المطروحة على المجلس البلدي مؤكدا أن هدف اللجنة هو الإسراع في وتيرة الإنجاز وتقليص الدورة المستندية لجميع المشاريع المطروحة عليهم.

وأكد بوشهري أهمية دور المجلس البلدي في اعتماد المشاريع سواء كانت مشاريع حكومية أو خاصة أو تنموية، مشيرا إلى أن الجميع يعلمون أن أي مشروع لا يمكن أن يرى النور إلا من خلال المجلس البلدي وبلدية الكويت.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي وعلى مشروع مرسوم بتشكيل لجنة مكلفة القيام باختصاصاته وذلك في التاسع من شهر أكتوبر الجاري نظرا إلى تعثر عقد الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد تقديم بعض أعضاء المجلس استقالاتهم.

وتضم اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي في عضويتها كلا من المهندس محمد بوشهري رئيسا والدكتورة رنا الفارس نائبا للرئيس وعضوية كل من المهندس أحمد المنفوحي والمهندس منصور كامل وعبدالله الضويحي وخالد الهاجري ومبارك المطيري ومبارك الخضير ودلال البناي وعمار المقطوف وأسامة الدعيج وبدر الرفاعي ودلال رجب وناصر خريبط وعبدالله الزمامي.

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