أعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء 1911 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان.

كما أكد الديوان أنه مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية لاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، موضحا أن هذه الدفعة من المرشحين جاءت من جميع التخصصات.

وطالب الديوان المرشحين في الدفعة الحالية بمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة (دون ضرورة مراجعة ديوان الخدمة المدنية)، وذلك اعتبارا من تاريخ 24 الجاري الذي يصادف يوم الثلاثاء، مصطحبين معهم المستندات التالية:

1- أصل + صورة عن البطاقة المدنية.

2- أصل + صورة عن الشهادة الدراسية.

3- أصل + صورة عن شهادة الميلاد.

4- صورة عن الجنسية.

5- عدد 4 صور شخصية 6x4.

وأكد الديوان حرصه على رعاية ذوي الحالات الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء زوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء) المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.

إدارة الفتوى والتشريع

رثعاء مبارك مفرح العجمي

فاطمة حميدي زامل العتيبي

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

شهد محمد حسن الفيلكاوي

وجدان فراج خلف الحسيني

وفاء براك عبد المحسن الطبطبائي

فهد عبد الله صالح العدواني

ياسمين عدنان إبراهيم الإبراهيم

محمد خالد حجي الحسيني

منيرة عيد عيادة العازمي

مشعل عارف عبدالرحمن شمس الدين عبد الرحمن

عبد الله سالم فهد الديحاني

زهراء ناصر موسى الهزيم

فجر ناصر عبد الله المطيري

فاطمة عبد العزيز جاسم النشمي

الإدارة العامة للجمارك

محمد منصور فليج المطيري

بدر متعب محمد الهاجري

خالد فهد حبيني المطيري

فهد فيصل سالم المري

ماجدة هابس راضي الشمري

الادارة المركزية للاحصاء

خلده فالح خليفة العازمي

فاطمة حسن سيد حسين سيد مهدي

الجازي سعد مشعى الزعبي

دلال خالد علي شاهين أحمد

وسمية حمدان بداح المطيري

نيره مسفر محسن العجمي

عبيد مزهر حبيب الشمري

الاء أحمد علي الضفيري

نورة مطلق محمد شريد

أحمد سعود فرهود العتيبي

رفعة امسيعيد محمد العازمي

عائشة مرزوق مبارك العازمي

تهاني تمران طلاق الشمري

مبارك أحمد زعال العازمي

نوف عادل عايد العتيبي

ريم نعيس فريج المطيري

مريم محمد يوسف الشطي

ناصر محمد ناصر دويع

هيلا مبارك فالح العجمي

ريم حامد حمود الخرينج

شوق مرزوق خليفة الصليلي

المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب

نوف سالم محمد العازمي

غدير مطلق محمد الرشيدي

تركي فيصل نغيمش المطيري

يوسف صالح ثارى الرشيدي

نوف ناصر مانع العجمي

عبد العزيز سعود قاطع الشمري

هديل محمد سالم المطيري

احرار عبد اللطيف عباس القطان

فواز عيد مبارك راعي الفحماء

نوف عادل خلف القرينى

فاطمة الزهراء مجيد سيد محمد السيد إبراهيم

نوال مرزوق عبد الله العتيبي

مشاعل مفلح عبد الله مجبل

العنود سعد عبدالله القحطاني

عادل عبيد سلمان الرشيدي

سعود حمود دلباق العازمي

هبة عبد الوهاب جاسم عبد الله

شيماء علي حسن الشطي

شريفة يالوس مناحي العنزي

الهيئة العامة لشؤون القصر

مريم اسماعيل بندر السلمان

جمانة ناصر عبدالمحسن الفضلي

نورة بدر علي الحداد

لولوة محمد حمد المضحي

أميرة محمد عبد المحسن العتيبي

دانة محمد عبد الله العنزي

هيا غضبان شبيب العازمي

انوار فيصل حمد الغضورى

هيا جاسم محمد الفارس

وضحى محمد علي العجمي

فلاح علي شليويح العازمي

أنفال محمد حميان العرادة

دانة شعيل ثقل علي الهاجري

الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة

كتبه شعيب فرحان الرشيدي

عبد الله حمد عيد الرشيدي

نور مرزوق سلطان المرزوق

سارة صالح ناصر العدواني

نورة سعود أحمد صايل

حمد فلاح محمد جحيل

أنفال خالد محمد الدوسري

سارة عبد العزيز حمد الظفيري

فاطمة محمد علي عبدالرحيم الهاشمي

عبير خالد صقر الجمهور

أسماء سلامة محمد الرويلى

فاطمة حميد عباس بو عباس

حشان منصر مرزوق العجمي

حوراء مهدي طاهر القطان

مريم عادل عبد الحسين رئيس علي

لطيفة هذيل مهدي العجمي

طيبة عدنان عبد الله العبيد

غدير خالد راشد الرومي

دانة فؤاد عبد الله الناصر

فاطمة عدنان راشد الماص

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

سندس عباس عبد الصاحب الصفار

حبيبه جمال بركات عبد الله

بشاير محمد سعد الرشيدي

ريم مرزوق ناصر حوشان

الهيئة العامة للرياضة

عبير عبد العزيز الحمود العبد الوهاب

فاطمة مسند سند الهاجري

فاطمة عبد الله عيد الزعبي

سارة عسكر بركات المطيري

سارة فلاح ملوح العازمي

محمد فؤاد فيصل سليمان

ريم ظاهر رتيبان الدوسري

زينب عبد الحكيم علي الشواف

هدى حمود بريدان العازمي

رفعة عويس رويشد الرشيدي

سارة محمد فالح الملعبى

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

عبد الله عواض شعيب العنزي

هنادي فاضل جاسم غلام

سالم مطر سالم العازمي

الهيئة العامة للشباب

ريم خالد صقر آل بن علي

دانة سعود محمد المسلم

فاطمة مصطفى عبد الهادي المحميد

حصة حمد فالح الضفيري

سارة خالد ماجد الزعابى

زهراء عبد الكريم عبد الله اشكناني

طلال خالد صالح الحاتم

عايض عوض سبيل الرشيدي

روان خالد محمد الاستاد

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

فهد سليمان القفيلى سليمان

هنادي ثجيل شريدة الشمري

غالية خالد فهد البالول

دانة هويدي انقيمش الهاجري

أبرار صنيهيت متعب المطيري

عبدالله عوض كليب المطيري

يوسف إبراهيم طاهر القطان

غدير علي عباس الجدى

عبدالكريم محمد شبيب المطيري

عبد الله إبراهيم علي سلمان

فضيله مد الله فرحان الشمري

عبد العزيز فهد فراج الحربي

نوف شلال سعود الظفيري

شوق خالد عثمان العازمي

وضحة عبد الرحمن عبد الوهاب التمار

حصة طلحة سليمان فهد البلوشي

عائشة متاعب متعب العازمي

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

روان ماجد حبيب بوفتين

يوسف عيد سليمان العتيبي

بلدية الكويت

شفاقة هادي عبدالرحمن العجمي

حصة طلق محماس العتيبي

طلال علي محمد النمران

محمد سيار عيد الشمري

عثمان عبدالكريم عبدالله عبداللطيف الخياط

عبدالله صلاح يعقوب طالب

فاطمة محمد ربيع العرادة

طارق ساير عوين ظاهر الشمري

مريم محمد أحمد كمال

نورة فهد عبد الرحمن الشويب

محمد ضياء محمد المطوع

غازي أحمد سليمان الخبيزى

هيا خالد محمد الشايع

عبد الله صالح عودة العسعوسي

عزيزة لافي حميد العازمي

فريح صباح فريح العنزي

يوسف حسين يوسف اليوسفى

نواف نقا نافل العازمي

فاطمة ناصر فالح الثاقب

مها محمد مسفر العجمي

بشاير محمد عبدالله البلوشي

سمر خالد جاسم السعد

فايزة سعد عقاب الهاجري

عبد الله منصور شنيف العازمي

خزنة إبراهيم محمد المرشد

فاطمة فؤاد حبيب المجادي

فايز براك عطا الله العازمي

حنان وليد يعقوب العبدالهادي

الاء عبد الله أحمد روح الدين

ممدوح ثاني جاعد ثاني العنزي

ديوان الخدمة المدنية

حمد طلال ماضي الخميس

وزارة الأشغال العامة

خلود حسين مانع العجمي

هديل خالد سعود لذيذ العنزي

مريم ايمن عبد الرسول ميرزا

سبيكه غازي عبد الرحمن البالول

مي عبدالله مجبل المطيري

فاطمة حسين صالح القفاص

أحمد عبد الرحمن فاضل العازمي

عبد العزيز عبد الله محمد المطيري

رحمة علي خرصان العجمي

جواهر شبيب غانم عوض

يوسف أحمد عيسى بوهادي

منى علي حسين حسن

يوسف منشى سالم العازمي

نوير صغير سالم العازمي

عبد الله محمد فالح الهاجري

صالح علي عبد الله العباد

عبدالله مهدي عبدالله العجمي

حبيب عيد سعد العازمي

خالد راهى داود الشمري

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

عيسى عدنان محمود خشاوى

منصور صالح منصور بذال الرشيدي

إسراء عمر عبد الرحمن القناعي

عامر خالد عامر العتيبي

انوار علي

سارة عبدالله إبراهيم القفيلى

هيا فوزي يوسف اليماني

ريم الحميدي طعيسان المطيري

أميرة مسير علي العنزي

مناير راشد سالم العازمي

منيرة مبارك سعد العازمي

عهود حمد جابر المري

عنود حمد سالم العجمي

ريم عيسى عبد الله العليم

فاطمة أحمد محمد الخالدي

عبد الهادي فالح عبد الهادي الحجيلان

حوراء عادل حسين الحاظر

أحمد محمد خميس الناصر

خالد مساعد عبدالمحسن العيد

أملاك عبد الله رحيل الرشيدي

امل عبد الله أحمد اسماعيل

مها علي شافي محمد

مريم سعد خالد المطيري

بشاير محمد عايض الرشيدي

عيدة حامد عواد الهطلاني

بنه محمد مفلح العازمي

دلال عيد مرزوق الهران

مريم فهد حمود المطيري

بلقيس فيصل صالح الظفيري

وضحى علي فهيد المري

طلال بدر محمد المطيري

فهد أحمد سليمان الهطلاني

انوار عبد العزيز حمود الكدموس

يوسف مشعل عويد العازمي

نادر مطلق عبد الله المطيري

تهاني مناور صليبان الحربي

إبراهيم راشد إبراهيم الهولى

مريم مطلق مبارك العازمي

فهيد محمد فهيد الحيمر

مها صالح عبيد الرشيدي

عمره عبدالله سعود المحيلبى

لافي عبيد حثلين الرشيدي

لمياء بدر علوش جويعد

نورا شوفان محمد المطيري

غالية عبد العزيز لافي المطيري

سلمان سلطان عبد الله المطيري

يعقوب زايد أيوب جمال

عبدالعزيز بدر مفرج العازمي

عائشة حمد زيد الفلاح

شيخة محمد عيد المطيري

فايز ثويران سند المطيرات

سالم حمد سالم البالود

دانة عبد الله فرج الهاجري

عبد العزيز حمود مشعان الرشيدي

مها عبيد زايد العنزي

خالد محمد عزم الهاجري

أسيل طارق مطلق العروج

سالم محمد عبد الله فارس

فلاح عبيد محمد العجمي

روان منصور لافي المطيري

هاجر غنيم علي المطيري

دلال مطلق سعود بو ظهير

عبد الله هلال زعل العنزي

فهد جزاع معيض الرشيدي

وزارة الإعلام

زينب خليل إبراهيم كرم

دلال عادل حمود الجسار

سوسن صابر محمدى نور الدين وند

سارة شويطر سعدي المطيري

نورة سعود محمد الدوسري

عبد الله مخلد راشد العازمي

غدير خالد حميدي الظفيري

خلود عبد الرضا محمد مسكتي

دانة عدنان سالم الخشتي

حنان جمال يعقوب عبد الكريم

أسماء محمد حسين الريس

انوار صلاح يوسف العنزي

هيفاء جمال عبد الله الدخيل

غدير علي اسماعيل العبدالله

دلال نوري خلف بن سلامة

خالد محمد مرزوق الدويهيس

دانة امير عبدالصمد البلوشي

الاء حمزة عباس البلوشي

سارة جاسم محمد الفيلكاوي

طارق مفرج عايش الحسيني

أبرار بدر عبد الله العمار

آمنة محمد جعفر البدري

أبرار حسين علي الحرز

شهد فوزي عبد الرزاق الخميس

شملان عثمان شملان الحساوى

دانة محمد مفلح عيد الرشيدي

خالد حامد أحمد الفيلكاوي

عالية عادل معيوف الروضان

فهاد محمد فهاد العازمي

عائشة خالد مبارك السالم

ناصر خالد سعود العصفور الهاجري

فاطمة صالح يوسف الشمالي

طيبة فراج شبيب العجمي

اقبال مكى عبد الربيعه

سعد سالم حسن العجمي

نايف مرزوق عواد العازمي

نوف جاسم محمد الكندري

عائشة زكي مبارك المبارك

إيمان أحمد محمد الناصر

ريم فيصل بندر الدويش

شجن منصور زيد المطيري

حصة عبد الله أفنيطل البحا

ناصر عايض ناصر العازمي

عبدالرحمن نصرالله محمد النصرالله

لجين جاسم عبد اللطيف العدواني

نوال سعيد سالم العجمي

فاطمة محمد سيد علي العلوي

جمانة عبد الرسول ابل صادق

فجر أحمد عبدالله العدواني

زهرة علي حسين علي

نورة خلف حمد الردهان

حسن مجيد أحمد القطان

ريم نايض ثاني الرشيدي

زينب محمود سيد قاسم سيد مصطفى

دعاء مجيد علي مراد

خالد خلف عوض المطيري

دلال عبد المحسن صالح السليمان

امل عبدالعزيز عبدالرضا بخش

نوف حريمس جيحان العنزي

نوال محمد مبارك الهاجري

فاطمة هشام محمد الناصر

سارة فهد جاسم السلطان

نادية إبراهيم سعد العبيد

مريم فيحان عبدالله الديحاني

شوق يوسف عبد الرحمن البريكان

أميرة محمد نصار بطي

هاشم عبد اللطيف حسين كاكولي

سلوى خالد مطلق المطيري

إبراهيم سليمان إبراهيم الدوسري

عالية محمد فيحان العتيبي

علي مهدي رماح القحطاني

عبد العزيز رماح وديد القحطاني

هيا عبيد جحيش العازمي

فرح راكان سعد المطيري

إيمان حسين علي البحراني

حسين محمد حسين نزر

محمد بدر محمد الديحاني

شيخة فهد محمد عبد الحى

دانة حسين علي عبد الحسين

سلوى يوسف سالم الحشاش

عائشة سعود جليدان الحمد

حسين رشيد عباس دشتى

عبد الله فواز حسن الضبيب

لولوة حسين ناصر التركيت

سارة دحام حميد الشمري

بدور سامي يعقوب الماجد

نهار علي سالم العجمي

حصة فيصل يوسف السجاري

سعد خالد سعود العصفور الهاجري

أسامة زيد محمود اشرف

منال الجحل مهنا الهاجري

نورا يوسف حمد الناصر

يوسف خالد مرضى العنزي

منال عبدالله علي مبارك

زمزم ناصر محمد العلي

سارة مهدي محمد العجمي

زهراء عبد الله عيسى القلاف

شهد إبراهيم عبد الرحمن الجاسر

مريم فهد سعود الجمعة

بشاير عبد الله مسلم الرقاص

وزارة التجارة والصناعة

شيخة سهل علي السهل

آلاء محمد جعفر العجمي

زينه وليد يوسف بورسلى

روان وائل عبد العزيز الخميس

مروه سمير عبد الله الناصر

مشاعل راشد هليل العدواني

أماني عبد اللطيف عبد الوهاب الشهاب

ريم سالم حمد العتيبي

موضي أحمد سلطان السالم

حنان فيصل حسن الكندري

صيتة ثويني سعد العتيبي

دلال مساعد عبد الكريم الفرحان

مزون مبارك عبد الله الخشاب

عبد الله محمد عبد الله عيفان

نوف راشد عقيل خليفة

وزارة التربية

نادية سعد عبدالرحمن الجمعة

سعد راشد سعد العازمي

عبد اللطيف فهد محمد العبد الرزاق

شيخة خليفة إبراهيم بن ناجي

عبد اللطيف خالد الفوزان النجاده

محمد علي محمد الشمري

مشعل حامد مناور الظفيري

محمد جمال محمد البنوان

عبدالله عيد محمد العازمي

سعد محمد سعد المطيري

علي جواد حسن موسى

مريم زيد حسن صادق

مناحي جري هديب الرشيدي

صباح جابر صباح حسن

انوار إبراهيم عبد الجليل الزاير

يوسف عادل يوسف الصايغ

يوسف لافي عيد الظفيري

أحمد علي فلاح السحيب

سندس فرج سلطان فرج

ناصر حمد عامر العجمي

نايف هادي صالح الديحاني

مناير رجعان مبارك العازمي

ثويني بدر ثويني الثويني

مبارك علي مبارك الهاجري

أحمد عبدالله مبارك الردعان

ناصر حمدى طلق العتيبي

علي منير مهدي العجمي

محمد لافي فالح العازمي

عبدالله مرضى مطلق الشبو

انوار عبد الله مشفى حسين

روان صادق خالد كرم

خلود عبداللطيف نجم الحميدان

فهد حمد محمد المطيري

عبد الله فهد محمد المانع

حلاف محمد حلاف الحربي

عبد الله عايد فالح الازمع

فالح عايض مشعان العجمي

دارين حمد سلطان السلطان

دلال عبد الهادي أحمد ملك

أحمد مريبد سعيد السويجي المطيري

محمد طارق مشاري العودة

فاطمة جليل عبد الكريم

براك لافي غلاب المطيري

فالح شويش ناصر العجمي

روان محمد عبد الله الشلين

علي أحمد عطية الشمري

مشعل وحيد محمود أحمد

عبد العزيز محمد سالم المطيري

سعد جاسم محمد السهو

خالد علوان منصور العجمي

أبرار خالد إبراهيم الشرف

يوسف صالح حسن الغريب

وسمية فهد فارس الخرينج

حمد مبارك صانوت العازمي

ماجد علي عربود الراشد

حسين عبدالمحسن طعمة الخالدي

سارة حمد عبيد الدريع

شهد فالح نايف المطيري

أسماء خالد مطلق الديحاني

حصة مرود شداد العازمي

أماني زيد سيف المطيري

حمد خالد عبدالعزيز الماضي

نور حسن أحمد حسين

ريم سعد خالد الرشيدي

محمد عباس فالح العجمي

انوار مرتضى قدير الجدى

نور حسين علي الصانع

شقرا محمد مطلق الزعبي

فهاد حبيجان حمد فهاد

حنان خالد بجران العواد

منيرة دغش منوخ بجاد

سارة فالح محمد العجمي

عبد الرحمن خضر أحمد البلوشي

حنين مساعد إبراهيم المطوع

حسن عبد الله عيسى فيروز

محمد عبيد دهيسان العتيبي

ناصر جاسر ناصر المطيري

منى سالم سعود زمانان

محمد مسعود براك العتيبي

عيد بدر عيد الجرمان

أحمد رفاعي أحمد الرفاعي

علي مطر علي المطيري

عبد العزيز منصور فالح العازمي

أحمد بصرى محسن الصواغ

بدرية سعيد حبيب الشمري

عبد الله ممدوح عبد الله العمانى

نايف فيحان عياد المطيري

عبد المحسن عبيد علي المري

عيسى عيد هجاج العازمي

عمر ناصر جاسم المسبحى

معاذ فارس غايب العصيمي

نهار ناصر نهار ناصر سريع

راشد محمد راشد المري

شهد علي سليم المقيحط

العروب عبد اللطيف أحمد الكندري

شهد خالد سعد راشد البدي

عمار طلال حمد محمد الفارسي

أحمد يوسف علي العازمي

يوسف خالد منصور الجزاف

عمر كامل إبراهيم الحذران

نورة محمد راشد الفقعان

مي مرزوق شويمي جديع

أمينة خضر نايف الشمري

سعود فرحان سعود الطرقي العازمي

فاطمة مساعد إبراهيم السلطان

محمد عبد المعبود عبد العزيز الدواس

روان حامد بدر سلامة

سارة عبد الامير هلال المطوع

روعة حسن أحمد كارون

فاطمة يعقوب طالب حسين

حمد جمال محي الدين سلمان

محمد حسين سعد النمشان

هيا حسين علي العنزي

خالد عادل مبارك بذال الرشيدي

جابر ظافر عبيد العجمي

خلف غزاي رجا المطيري

عبد الله خالد مشاري الحماد

ندى بدر محمد العيسى

ريم عدنان عبد الوهاب العميري

عبد العزيز خالد ماضي المطيري

أبرار محمد حسن الدوخى

محمد يوسف حسين الحمر

شيماء حبيب عبد الله الكندري

عبدالله فهيد حمود شبنان

موسى عبد الله ناهي الرشيدي

شهد علي صالح الجدى

أفراح محمد سالم احمير

عامر فالح براك العامر

روان سالم علي بو ربيع

ماريا محمد رضا أكبر

شريفة عبد الرحمن سعد الصلبوخ

لافي دويحان لافي الشمري

يوسف إبراهيم أحمد حافظ

جعفر عبيد جعفر الهاجري

عبد العزيز فلاح طامي المطيري

عبد الله سالم عبد الله الرشيدي

موسى فهد بادي المطيري

عبد العزيز عبد الله اشتيل الدوسري

مرام خلف مخلف الحسيني

ياسمين محمود حيدر حسين

جاسم طارق جاسم السيافى

العنود منصور خليف العدواني

فاطمة محمد شويرب العجمي

عبد الرحمن دهام سلمان العنزي

لجين عبد العزيز يعقوب الراشد الضويحي

سارة جاسم علي القلاف

مساعد صالح بداح العازمي

علي مسلم مفلح العازمي

محمد غازي محمد الديحاني

يوسف مساعد أحمد الصفران

وليد خالد محمد المويزري

هاجر جاسم عبدالله الزامل

محمد حمدان صنهات الديحاني

ماجد مرزوق محمد الحريجي

عذبي خلف هجرس العازمي

حمد أحمد محمد الحربي

زعال فهد عبدالله العصيمي

هاشم علي حسين بن زيد

شوق هادي عبد الله المخلف

هادي صالح مجبل العازمي

مشعل ضيف الله محمد العتيبي

سالم معيض مسفر العجمي

إيمان متعب غازي العتيبي

عمر عبدالعزيز عبدالله الحميدي

فاطمة فاضل عيسى الصائغ

عالية ناصر عثمان السماعيل الفيلكاوي

يوسف حميد يوسف بوشهري

عبد الله فهد عمعوم العازمي

أبرار سويدان عزاره العنتري

يوسف أحمد يوسف الملا

باسل عبدالصمد اكبر اشكناني

سعيد ظافر محمد العجمي

أحمد خالد هجاج الشمري

أنفال رفاعي قطيم البريعصى

انوار محمد فهيد حسين العجمي

لولوة لافي عبد الرحمن العازمي

أنفال محمد فريح الخيوطي

عبد الله نجم عبد الله الشراح

سعيد سالم زايد الهاجري

فهد نهار عماش المطيري

عمر عيد فليح العازمي

عبدالكريم زامل سويلم الظفيري

عائشة محمود علي بوفرسن

مشعل لافي خالد العازمي

عثمان محمد عبد القادر الرشيد

نورة بدر منصور المسعود

نوف بدر منصور المسعود

عذاري خالد سعد السعد

نصار أحمد شريف العنزي

سارة حمد مبارك الرشيدي

زينب علي محمد نام آوران

عبد الله أحمد عبد الله العمر

بدر فلاح سيف العازمي

خالد مفرح سليك الرشيدي

مها مصطفى محمد الصالح

حصة يوسف عبد العزيز النصار

تهاني غانم ضاحي الشطي

فاطمة علي محمد محمود

فيصل جمال فيصل العتيبي

سلطان زايد سالم الهاجري

بدر عبد العزيز بدر الميعان

افضال عيسى مبارك الفضالة

مبارك مفلح سعود العازمي

عبد العزيز مليحان عبد المحسن فرحان

حجاج شارع حجاج العجمي

عبد الله عمر علي الملا

براك علي عبد اللطيف محمد

دانا عيد راشد العازمي

لطيفة سعود منسي الشمري

محمد حسن علي مفرح

فلاح محمد حمد الهاجري

عبدالله سعد عبدالله النومس

ريم حمود فالح العازمي

طلال حسين جابر العازمي

محمد فهد محمد العتيبي

علي عبدالمحسن عبدالله العتيبي

فيصل عبيد دهيسان العتيبي

محمد وليد عمر البكر

خالد محمد عبد الله الدوسري

بدر ناصر عيد بن منازل

زينب خليل إبراهيم بو صلحه

مشعل فالح ناهض العتيبي

محمد أحمد رميض العازمي

فهد وليد خالد الخرجى

عيد منصور فالح العازمي

غصون عبد الله سالم الراشد

عهد حمود فهد الرشيدي

خالد فؤاد بدر الفوزان

عذبي محمد فلاح المطيري

عبد الرحمن فهد عبد الرحمن الكندري

نور الزهراء حافظ أحمد الحداد

مشعل محمد مرزوق العازمي

فهد نوري عبدالرحمن الذكير

علي محمد إبراهيم اشكناني

رفعة منصور خالد الديحاني

عبدالله راضي رفحان السليماني

أنفال خالد سعود الحويتان

يوسف مجيد ناصر التميمي

خالد طارق خالد العيسى

فرح عبد الرزاق فيحان العتيبي

شروق صلاح عبدالله الشرقاوي

بدر ناصر عباس الخالدي

فهد بداح ناصر السهلي

شهد سعد يوسف الفيلي

وليد محمد أحمد بن سلامة

زمزم انور عبد الله علي

بدر مناور نزال العنزي

إسراء جمال يوسف اليوسف

ناصر مفلح نافع الرشيدي

عبد العزيز مساعد محمد الخنيني

الحوراء سمير محسن الجعفر

سالم سعد سالم البلوشي

تركي فهد ناصر العتيبي

منيرة حسين أحمد الخضرى

عبدالعزيز حامد محمد امين أحمد

هيا أحمد علي بوفرسن

سعد شجاع فراج العتيبي

مرزوق عباس عيسى محمد الظفيري

محمد عطا الله علي المطيري

فهد عبدالرحمن سليمان الجريد

متعب فلاح محمد العجمي

فهد عبد الرحمن سعود العبدلي

أحمد عبد العزيز فواز حمد عبد الله الفواز

حفصه إبراهيم محمد السبتي

عبد الرحمن محمد علي العدواني

أفنان أحمد جاسم الخنفر

عبد الرحمن محمد عيسى الجساس

زينب هادي كاظم الغضبان

شوق خالد أحمد الجطيلي

أفنان محمد ناصر صقر الصقر

عبد العزيز حمود مطلق العازمي

عبدالله مرزوق فهد العازمي

بدر انور راضي العازمي

موضي فهد عبد الله العجمي

عبد العزيز محمد شافي محمد

خلود رشيد خلف الشمري

سارة جبير مشعل العنزي

منيرة فايز فالح العجمي

موزه فهد عيسى الردهان

بدر فيصل أحمد البديوى

بدرية صالح يوسف الشمري

مريم ناصر خليفة الدعي

ديمه محمد صالح المزيد

الاء خليفة محمد عبدالله

دلال صلاح أحمد الهزاع

سارة مبارك جابر بخيت

هيا عبد الرحمن صالح التويجري

محمد حمود عياض اللميع

دانة يوسف سليمان العمر

نهى مطلق ناصر العدواني

عبدالرحمن عيسى سعود الجاسر

فيصل نصر يعقوب النصرالله

نوال ناصر فهد الهاجري

أسماء سلطان محمد العنزي

عبد الرحمن خالد عبد الله عيسى

معالي باتل حمود المطيري

خالد غنام عوض القفيدي العازمي

وفاء طارق حمد الشطي

عبد العزيز خالد جابر المطيري

سالم نايف محمد أباالدعيات

إسراء علي اسماعيل الكندري

بطي مبارك عايض العجمي

يوسف فهد خليفة العازمي

حمد جمعان مصبح الشبو

بدر ناصر عيد العازمي

روان سالم حمد العتيبي

عيد محمد عيد العازمي

صالح مساعد عيد المجيبل

ناصر شافي فهيد العجمي

جراح سالم هادي العنزي

ألطاف اسعد عبدالجليل الزواوي

هيا عبد الله اسماعيل الكندري

خالد عبد الله ضحوي الشمري

روان راشد أحمد عبدالقادر المحمد

عبدالرحمن جدعان خلف الهذال العنزي

فهد مبارك مبرج العازمي

عذوب فهد مساعد العجمي

مروان حمد داود البدر

مبارك محمد مبارك العجمي

دانة طلال أحمد الشطي

علي نايف مهنا الغربه

حنان يعقوب حاجية سنا

مريم طلال محمد حياه

عبد العزيز هزاع عوض الضبيعي

زهراء بدر علي الرشيد

مشاري إبراهيم عبد الله الداحس

سالم فهد علي السالم

أسماء عبد الله جمعة أحمد

نور محمد مطنى الفضلي

ريم سالم حمود الخالدي

عبد الله فؤاد علي المرهون

دانة فيصل اسماعيل الكندري

فرح خليل إبراهيم الخليفي

عبد العزيز حجي مشعاب سحلول

إبراهيم حمود سعد العازمي

محمد عيد ناصر السبيعي

سعد مفلح فقعان العازمي

نايف أحمد عويد العنزي

بدور عميش عقيل العقيلي المطيري

فيصل مساعد عزيز الرشيدي

نورة محمد فهد الجافور العازمي

مهدي صلاح مهدي القلاف

عبد الله صالح جلوي العنزي

بشاير حسن محمد النجار

أبرار محمد غلوم علي

ريم محمد فهد الثويني

نوف سعد مشعل العنزي

محمد حسين مسفر العجمي

خالد لافي مبرك العازمي

بشاير عبدالمحسن هادي عبدالله مطلق البدري

فيصل عبد الله ناهى الرشيدي

حامد عيسي ناصر سالم المخلف الظفيري

خالد صالح محمد الربيعه

ماجد فرج مساعد العجمي

نوف سعد شارع الجذع

مناير محمد عبد الستار سالم

أحمد فاضل مالك الصفار

مريم فوزي محمد الأحمد

عبدالرحمن فهيد فراج العجمي

ريم أحمد صالح مسرى

أحمد سالم حميد عبد علي

ناصر عيد علي المطيري

عبير عيسى راشد الهاجري

بندر حماد مطر البذالي

أسماء مهنا جراح مهنا

عبد الرحمن حسن خليل العلي

ناصر محمد مسعود علي

مها مبرد اسمر الفضلي

أحمد علي حسن الفارس

عبد الهادي عبد العزيز عبد الله الحبيب

سالم محمد سالم الحريص

نور جاسم محمد الفضلي

شهد خالد صنهات المطيري

مطلق سالم عبد الله الرشيدي

متعب عبد الله شلهوب المطيري

عبد المحسن فهيد حمود العازمي

يوسف فهد علي المطيري

هيا إبراهيم صالح جحيل

عبد الله فايز عيد الشمالي

محمد فيصل عبدالكريم علي

ليلى أحمد محمد بن حسين

ضحى علي عبدالله العجمي

فايز حامد ناصر الرشيدي

فهد عمر مجبل المطيري

ديما جمال خليفة السهلي

عزيزة هاشم حسن الاستاذ

فوز محمد عودة الجميلي

مهدي منديل جعفر الحداد

غنيمة عبدالعزيز يعقوب الخلفان

عبد العزيز نايف مناور العتيبي

عبد الرحمن صالح زبن الشمري

مبارك سفاح عنبر الملا

سلطان عادل سلطان السلطان

شريفة عبد العزيز يوسف السلطان

أحمد زيد علي الحربي

بدر سعود مبارك مسعد

طلال فهد الحميدي الشلاحي

اسيل جعفر صادق الاستاذ

جواهر دعيج خلف صلبوخ

اقبال راشد خالد الخضر

نواف لافي صياح رمال

محمد عجيل ضبيب الحربي

عبد الله محمد عبد الله عرمان

شهد وليد معرفي سفر

فاطمة علي حسن الكندري

أحمد عبد الرحمن عبد الله العساكر

حمود خالد جابر المطيري

نايف محسن عايض العتيبي

محمد لؤى عبد الرحمن التركيت

محمد رفدي فارس المطيري

عبد الله طارق يوسف البراهيم

عايد مطلق عايد العتيبي

حمود فواز صالح الاثرى

فيصل جاسم محمد المعلم

راشد عيسى محمد الانصاري

الجازي جمال عبد الله الجسار

نور حامد مناحي المطيري

مى سعد مسلط السبيعي

مريم أسامة فهد المشعل

عبدالرحمن درويش عبدالله فالح

فاطمة بدر محمد حجي

روان فيصل عبد الله الجسمي

فهد عدنان خالد الحبيب

ناصر مبارك ناصر الهاجري

سيف سعد سيف سفر

روان عبدالهادي جاسر العنزي

مريم عبد الهادي مرزوق الملعب

خالد سعد فهد الدوسري

فجر فليج راهى الفضلي

عبدالعزيز فهد عساف المطيري

مشعل بندر طامي الهاجري

نايف مطر علي بطي

هديل أحمد كعيد الظفيري

انوار عوض محمد العتيبي

سلمان عارف راشد الظفيري

محمد نايف خلف الرشيدي

ضحى فهد سالم العجمي

مسفر عبدالرحمن مسفر العجمي

عبد الوهاب علي محمد أشكناني

تهاني رفاعي مترج الرشيدي

هبة عبد الله عيد الشمري

بدر خالد محمد الجاسم

لولوة نجيب خليفة الشطي

عمر حامد عبد العزيز الحميميدي

أبرار يوسف عبدالله حمادة

فجر صلاح يوسف العمار

صفا خلف إبراهيم خلف

فاطمة محمد عباس حيدر

وزارة التعليم العالي

مريم مذهل نايف العازمي

البندري محمد شبيب العجمي

شيخة عبد الله مرزوق الأحمد

مها فواز عبيد الشمري

فاطمة إبراهيم أحمد الشمالي

نورة عبدالله شبيب العجمي

عبد الرحمن فهد عبد الرحمن أحمد

تغريد بدر مشعاب سحلول

وزارة الداخلية

رفعة بدر نافع الدلماني

شيخة عبد الله سالم الرسام

زينب ناصر قاسم رمضان

شيخة مساعد مدعج الشلاحي

هيا عادل محمد النفيص

سعود فلاح جمعان الحميدي

دانة حمد مدغم الداهوم

مريم خالد مرضى العنزي

كوثر محمد عبدالله البلوشي

بدر فايد صندوح الظفيري

ندى عبد الرحمن خالد العنزي

رنا نواف ضيدان الجنفاوي

سعود عبد العزيز حسن كلندر علي الكندري

مبارك عبدالله مبارك الرشيدي

شيخة حسن غلوم علي

دلال هادي حسين العجمي

نور أحمد خلف العتيبي

تهاني ضيدان غازي المطيري

إيمان سند مطلق المطيري

خلود ناصر محمد العازمي

الاء عبد الله سلطان السهلي

أفنان ناصر عبد الله الصلال

سارة محمد حسين الكندري

نوال عبد الكريم عائد الطرقي

نورة بسام صالح بوبشيت

فاطمة حسين سيد علي

خالد مناحي حمد العجمي

أسماء ناصر راشد الهاجري

عبد المحسن عيد عبد المحسن المخيال

حمد سلمان فهد حشه

حوراء صلاح محمد القطان

نسيمه ناصر علي القبندي

دلال سالم أحمد السنان

دانة فهد محمد الدوسري

عبد الله عثمان إبراهيم العوضي

محمد نهار مطلق المطيري

محمد إبراهيم عبد الامير بنيان

نجلاء عبد الله حسين العجمي

نورة محمد حمد المري

جاسم أحمد جاسم الدبيان

اصايل شارع فهد العجمي

امل جمال محمد العمران

محمد عماد محمد العصيمي

مريم محمد خليل البناي

ضحى علي حسن ابل

أمثال مطلق عايد الجميلي

منيرة فهد محمد الصميط

حنان عبد الهادي محمد السماك

هنادي عبد الله صالح الجطيلى

دانة عبد اللطيف خالد المهيدب

خديجة حامد مريف الحريجي

أمينة سالم أحمد بوغيث

سعد نمشان سعود النمشان

تركي يوسف محيلان الذايدي

عيد ساير عيد الظفيري

لولوة جابر علي بوزبر

عبد الله أحمد سالم الدماج

شهد نعيس فريج المطيري

سعود مبارك شريدة المجدلي

دلال حسين زايد علي العازمي

لولوة أحمد جاسم الدبيان

عبد الله محمد الهيلم الشمري

سارة سالم سعود العجمي

ريم إبراهيم شهاب الرميض

عبد الله ناصر عبد الله الهاجري

خزنة فلاح سيف راشد

منى مصبح سعد العازمي

اسيل عبد الأمير فيصل عوض بهبهاني

نورة نواف مفلح المحجان

وصايف مبارك عبد الله الخشاب

عبد العزيز مشعل جهار المشاري المطيري

سليمان حسين أدبيان المطيري

فواز زايد حميد العازمي

فهد ناصر محمد الكريباني

ألطاف غرير عياد العدواني

هليله منصر مهدي لسلوم

دلال محمود ناصر التميمي

عبدالعزيز زايد هجاج زايد

وضحة باسم محمد السراج

هيا خالد فراج العازمي

عبد العزيز خالد مبارك المشيلح

فاطمة عبد الحميد عابدي

ملاك صلبوخ نملان الرويعي

عبد العزيز محمد عبد المجيد بوشهري

فهد سامي فهد الفهد

عنود صلاح علي كاظم الصالح

سارة أحمد محمد العازمي

فاطمة محمد سليمان السنين

شروق فهد عايد العازمي

سعود خالد صيوان الخالدي

جوهره اياد رمضان مشاري غلوم

كريمه محمد راشد الهاجري

مريم عبد العزيز خالد الخرجي

جاسم عبد العزيز جاسم الهاجري

نورة أحمد جبر العنزي

لولوة نايف محمد الصقر

ملاك سعد مبارك العازمي

وضحة فالح مطلق العازمي

عفراء مطلق مطلق العتيبي

فاطمة خالد كاظم الفضلي

خالد صالح محمد الشويب

إيمان إبراهيم جان أميري

أنفال سلمان سعد الحضيري

اشجان يوسف حسين العياضي

عهود مهدي ثنيان مهدي

بسمه خالد مريبد الرشيدي

ريم سعد مطلق الديحاني

ريم عبدالعزيز أحمد الملا

فاطمة سالم خميس الدوب

ابتسام مقبل ردن الديحاني

مريم عبد العزيز عبد الرحمن بوفرسن

سارة عبد الله حمران آل سليم

العنود سيف ذعار الهاجري

مشاعل بري مريهج شخيب

أنفال طالب خلف الظفيري

دانة خشمان محمد الهاجري

سهام ناجي حسين العجمي

بيبي علي حسين العميري

سارة خليفة محمد الدبوس

سارة سيف هزاع الهلفي الرشيدي

سعيد هذال سعد المطيري

فاطمة أحمد إبراهيم أحمد

محمد عبد الرحمن عبد الله الكندري

يعقوب يوسف عبد المحسن المقاطع

فاطمة يعقوب محمد الأحمد

أبرار حيدر داود الشمري

وسمية سعد جابر الجعيدي

جنان أحمد جاسم الخنفر

مها خالد هويدي العصيمي

حسين شهاب أحمد المانع

إيمان عبد الوهاب أحمد المطوع

هاجر أحمد عيسى العود

بشاير أحمد محمد حسين

سلوى حسين محمد اليامي

ليلى ناصر عبد الله المسري

شوق فايز محسن العنزي

عدنان عبد الرضا عباس صفر

مشاري عصام عساف العنزي

ريم سعد محمد القصار

دلال محمد عبد الرحمن الغريب

ريم أسامة سعود المجيبل

نوف خالد عبدالمحسن المحسن

وله أحمد خالد العرادة

شهد فيروز سعد النصيب

مريم خالد أحمد الضليعي

نورة عبد اللطيف ضيدان الوقيت

مبارك عبد الله فهد العثمان

هنادي عشوي حميد العنزي

أسماء سليمان معرفي سفر

آيات عبد الامير حبيب الإبراهيم

هديل محمد علي العتيبي

منيرة محمد سعد العجمي

غدير سرحان نزال العنزي

نور وليد خالد النصف

قصنه محمد جنبان المري

زينب حمد محمد عبدالله الكندري

سعاد عبد الله دايخ طلب

بدر مرزوق شليويح العتيبي

رباب عبد العزيز أحمد البغلي

لولوة خالد عوض الخالدي

هند مسفر خريص العتيبي

حسن صالح مبارك العجمي

شيخة أحمد صالح السني

سعاد أحمد مشعاب بطيان

انوار حسين محمد الجبلي

وليد خالد سليمان الحصان

وفاء صالح جوده حمود

بتول عبد الله حيدر محمد

زهراء عادل عبد الله المصيليخ

شيخة فريح نزال الهرشاني

سارة يوسف محمد الهولي

بشاير علي محمد الحبابي

سميه سعد عبدالله الفيلكاوي

امل ناصر عبد الله الثابت

جازي راكان نفل العجمي

هيا علي حسين العجمي

سيد هاشم ضياء الدين سيد علي الموسوي

الضبيعى محمد ضبيعي الحريجي

جنان محمد يعقوب كلندر

غدير عبد الله علي المطيري

فاطمة ثاري سعود الرشيدي

احلام فهد فيحان العتيبي

عالية ماجد ظافر الهاجري

إسراء ياسر جاسم القلاف

هيا أحمد جاسم المسعد

خالد وليد خالد الزايد

وضحة نافع شباط العفاسي المطيري

بشاير محمد عبدالله الهاجري

عبد الله فايز محمد العوضي

سمايل خالد حمد العدهان

شيماء عادل قمبر الناصر

فاطمة سماح رابح الرشيدي

سارة محمد غازي سلطان

غزلان عجيل مجلاد الضفيري

خالد فيصل بويتل البغيلي

حسناء عصام سلطان الحميضي

منى سعيد بلال سليمان

منى حمود أحمد حاجية

وجدان محمد علي محمد

نورة علي علي الكهيدان

صالحه عبد الله عبد الرحمن المسيعيد

روان أحمد خليل الشطي

حصة جاسم محمد الميعان

هيا جاسم محمد بن سلطان

نورة فراج فهاد العجمي

فاطمة يوسف هندي الحمدي

آمنة محسن بادي الفضلي

شاجع عبد الهادي شاجع العجمي

نورة صالح علي الكهيدان

عهد سعود راشد البذالي

رغد نادية جلال محمد ملحم

وضحة معكام ناصر العجمي

سارة جاسم عبدالوهاب الخضر

زهراء ايوب صالح الصراف

روان أحمد حمود العدواني

سلمان مطلق سعود الدغيم

نجد عبد الرزاق فيحان العتيبي

فرح محمد إبراهيم عبد الله

وضحة هلال جزاع العتيبي

معاذ عبداللطيف عبدالله القلاف

عبدالعزيز محمد محسن العجمي

عزيزة سليمان زيد السليطين

علي محمد حمد الهاجري

ايناس شاكر محمود عبدالعظيم

دلال محمد عبد الله مبارك

شوق طالب عثمان المسيليم

ريان يوسف علي حسين

لولوة هشام محمد البشاره

شوق محمد عايد الصليلي

إبراهيم عبد الله محمد العتيبي

هاجر صفاء رسول لفتة

زهراء أحمد عباس الصيرفي

أبرار بدر ضيف الله العتيبي

نورة عثمان سليمان العبد الهادي

عبد الله تركي علي العنزي

عبد الله منصور عبد الرسول عوض

نور حسين غلوم فيروز

لمياء محمد عبد الله الحويله

أسماء مفرج عبد الرحمن المطيري

هاني نعير نعير الهاجري

هويه حسن سعيد العجمي

عذاري وليد إبراهيم الجويهل

بدور بدر محماس العتيبي

سارة قيس حسن يوسف

حنان علي عثمان الفايز

جاسم اياد جاسم المجبل

سجى محمد أحمد محمد

مها صالح محمد الحربي

حنان عطا الله عبيد العنزي

تسنيم صباح ثويني العنزي

شيخة سليمان فهد الديحاني

حصة عبد الله هادي المطيري

أزهار حمد مجيدل السليماني

فجر ناصر الحميدي المطيرات

نورة عبيد شافي عبيد

جواهر محمد خضير المويزري

ليلى أحمد حسين شرف

هاجر عواد مضحي الفضلي

سامي عبد العزيز يعقوب النهام

شوق هادي سالم الشريع العازمي

حسين خالد راشد أبا الصافي

أميرة مجبل عوض الرشيدي

ريم راجح هندي الحربي

مها أحمد مسفر العرادة

حصة مساعد إبراهيم الديولي

ايلاف فهد عيد الخالدي

فاطمة ظاهر رشيد الصليلي

هند مجبل محمد العنزي

أبرار إبراهيم عبد الحميد أحمد

فرح فيصل عباس كرم

أنفال عبد الكريم خضر عايد

علي فيصل بويتل الرشيدي

دلال مروان يعقوب طالب

مريم عبد الحميد غلوم محمد

فهد سليمان جاسم الهندياني

لطيفة عبد الله أحمد الخراز

فاطمة علي أحمد البندري القطان

هدى محمد جابر المسعود

ضحى صباح سالم المسعود

هديل سعد غالى الفضلي

أوضاح شهاب أحمد علي العبيدلي

شهد حمزة عباس القطان

سارة عبد الله محمد القصار

فاتن سعد محمد المطيري

مريم وليد عبد اللطيف النمش

فاطمة فهد راهي الفضلي

سامي سعود حميدي العنزي

بدر مطر سعيد مطر

يوسف حمدان إبراهيم العتيبي

وسمية بدر معيض المطيري

رفاء أحمد بندر المطيري

امتثال علي لفتة العنزي

هاجر خالد عبد الله الحربي

حنان أحمد جاسم الأستاذ

عمشة صالح حسين الحربي

عهد محمد عبد الله الديحاني

بدر مزعل مهنا المزعل

أحمد بدر حمد العتيقي

خالد محمد مدعث الدوسري

مشاري مشعل بدر المطيري

هديل عادل حسن الخياط

نورية ضيف الله فريح الرشيدي

روان صالح أحمد عبد الله

ضحى طلاع محمد الديحاني

دانة مرشد راشد المطيري

نوف صالح عايش الرشيدي

فجر ناجي محمد عثمان الحبيشي

مي فهد عبد اللطيف السعيد

مريم حبيب محمد الحربي

منيرة أحمد عثمان الرباح

هبة فؤاد حسن مراد أكبر

شيخة خالد عبد اللطيف الدوسري

نوف جابر صالح المري

مريم عصام أحمد الياسين

عبد الرحمن علي عوض الدويلة

محمد خالد علي كمال

طلال فيصل جابر المطيري

يوسف عادل يوسف المزيدي

موضي جعفر سعد الهاجري

شيماء محمد عبد الله حسين

شوق حمد صالح العنزي

عبدالله عادل عبدالله الوقيان

سلمى عبد الله سعد الوهيب

منيرة فالح مطلق العازمي

روان عبد الله شريف الخالدي

دلال محمد خميس الشويعر

جاسم صاحب أحمد ماجكي

تسنيم خالد صالح البصيري

حمد سالم محمد المري

هند فهد طعمة الظاهر

شيماء محمود مهدي طاهر

علي سالم راشد بشير

شهد يعقوب عبدالله الرشدان

مريم فهد خليفة الصلال

سارة بدر أحمد القويعي

سارة سالم راشد الرشيدي

محمد خلف عبد الله الراجحي

غدير أحمد حسن الأنصاري

منال علي جمعان العازمي

سليمان مشعان ملوح المطيري

فهد فواز حمود السمار

سعود ناصر نصار العازمي

شيخة رياض بدر المرزوق

عبد الله خالد عبد الله شعبان

شهد فيصل فهد الزعبي

مى رشيد فرحان العازمي

وضحة فهد محمد الرميضي

تهاني جويعد مطر جسار

اريج محمد باتل العجمي

رحاب حماد مسير العنزي

فواز مبارك العمير

محمد حسين اسماعيل اسماعيل

هيا سعد سعود العجمي

ريم عبد الله عيسى الحداد

يوسف مناحي سعيد العنزي

عبدالله سعد خالد العازمي

منال هويج حيدر ال صليع

أمل فيصل مبارك الغريب

لطيفة جمعة علي القديرى

نور عبد المطلب مجيد بهمن

مريم مصطفى حسن القلاف

علي نظام أحمد الخياط

نايف فلاح نايف العجمي

عبير رديني سعد الدوسري

مهدي حامد عبدالحميد كاظم آل رشيد

شيخة محمد راشد خالد

أبرار علي عبدالرحمن الكندري

يوسف متعب عماش العتيبي

عبد الله فهيد محمد الركيبى

نجاح متعب شداد المطيري

محمد شيحان حجنف المطيري

مي مصلط مطلق المطيري

دانة رشيد خليفة الهايف

حمود محمد قطيم المطيري

مريم محمود محمد الفيلكاوي

علي حامد محمد أحمد

جراح يوسف صالح الوشمي

جنان عبدالرضا حسن جرخي

أماني محمد تويم الهاجري

فاطمة عبدالكريم مصطفى العبدالله

فاطمة عباس عبد الرسول الصائغ

عايدة درويش سعد المطيران

شريفة محمد عبد الله العوضي

مفرح عبيد مفرح الرشيدي

مريم أحمد صالح العسعوسي

محمد عبدالله محمد المطوع

أسماء محمد بخيت العجمي

فاطمة صالح إبراهيم حسن

أسماء عايد ماطر العازمي

روان فجحان خالد المخلد

شاهه ناصر بن حمد الجاهلي

موضي فهد محمد الديحاني

مها عبدالعزيز محمد العصيمي العتيبي

روان حسن عبد الرحمن محمود

حمد ذعار فلاح المطيري

عفاف مطلق محمد المطيري

شيخة إبراهيم أحمد الراشد

نورة سعود سعد الدوسري

أحمد يوسف حسن إبراهيم

ظبيه محمد بنيان ال مخلص

موضي جاسم محمد الحشاش

دلال عبد الله مزعل السميري

مريم سعود فلاح الاصفر

ايات حميد ياسين البناي

وفاء جبار حاجية حيدر

أبرار محمد راشد آل بن علي

نادية صقر عياد المطيري

نوف فارس فدعوس الحسيني

فاضل عباس جراق ناصر

فيصل مزيد لافي البريعصي

فهد سالم فهد الجافور العازمي

نورة عبد الرزاق سليمان الشمس

خزنة فهيد علي الحربي

مشاعل عبدالرحمن محمد العبيدي

سارة بدر عبد الرحمن العيسى

فجر علي سعد فرج

سارة بدر سعود الرغيب

هاجر محمد عالي المطيري

منال عبيد قطيم الشلاحي

روان عثمان كامل القطان

سعد سعود محمد رجاء الرشيدي

بدرية سعيد نافل العبيوي

فاطمة محمد عبدالحسين المشاري

علي رضا موسى محمد رضا

رقية محمد سالم الخترش

أبرار مرزوق عبدالله القحطاني

شاهه كفاش خليفة موسى

هدى صقر مناور المطيري

سالم يوسف محمد دشتي

نورة عبد الله سعد العتيبي

منيرة مساعد عبد الله الحاي

يوسف محمد هلال الرومي

داليه محمد ابداح الدوسري

شهد عجيل علي العجيل

وسن يوسف محمد الجسمي

بدرية ناصر علي القطان

أبرار محمد مشعان الميموني

مريم سالم فالح العجمي

علي داود علي محمد

حمد خالد عبدالكريم الفوزان

شروق غلاب مصلح صالح الميموني

ميثه لافي مطلق الهلفي

نورة عيسى أحمد العبيدلى

شوق فهد سعد العازمي

مرزوقه حمود مهلهل الخصيلى

جواهر ناصر جدعان العازمي

أمل يوسف عبدالرضا الصفار

فهد عدنان عبد الله المطاوعه

شهد محمد اسد حسن

هناء صالح عبد اللطيف الحبشي

أماني محمد غنمان خليف

محمد مشعل مهدي جوهر حياة

خالد مهنا غازي مهنا المطيري

ناصر فرحان نايف الظفيري

اشواق حواس عواد العنزي

عائشة أحمد عواد الهطلاني

ناصر خالد عبد الله الشويع

لولوة وليد أحمد الحملى

شيخة عبد الله سعد الضامر

فاطمة عبد المحسن محمد الصفار

روان عبد الله حسين التركماني

عهود عبيد جابر العجمي

عمر عبدالعزيز حمود عبدالله الفرهود

دينا طارق أحمد البستان

عبد الله راشد وسمي شنيتر

بدور مطلق عليج عسكر

شريفة بخيت يوسف الرقم

محمد فايز محمد البدهاوي

البندري وليد عودة الشمري

منيرة مشاري عبدالهادي المطيري

لطيفة خالد عبداللطيف جار الله

ليالي مبارك هادي العازمي

فاطمة مجيد يوسف غلوم

مفاز خالد أحمد دهراب

دانة هادي مطلق الرشيدي

منيرة سعد عبد الله الطويل العجمي

حسن علي حميد التحو

فيصل جاسر فريح المطيري

فجر خالد سليمان الخميس

أنفال رباح مبارك الرباح

شيماء محمد أحمد ماجد

شهد خالد حنيف حنيف

عذاري محمد بلال السعد

حصة اسماعيل حسن الأنصاري

دانة عبد العزيز عبد الله المنصور

هدى جمال صالح الحداد

فهد عبدالله حزام القحطاني

ضحى محمد هلال العنزي

عباس علي حسين كمال قاسم

عبد الرحمن سعد عفر الظفيري

فهد مرزوق محسن الميع

شيخة محمد خزيم العجمي

هديل هادي مطلق العازمي

حوراء عبدالهادي عبدالرسول بوعباس

إسراء علي يوسف ابو غيث

أسماء ناصر حشر البرغش

أسماء علي حسين الحمدان

لطيفة متروك عوض العتيبي

شهد مانع عبد الله العجمي

أنوار نصار إبراهيم النصار الناصر

حبيبه حبيب بيرايش

مريم فاضل مالك الصفار

عهد محسن شافي الخالدي

خلود مبارك جمعان الرشيدي

زينب وليد أحمد سلمان

خلود خالد هتلان العازمي

زينب صلاح علي المحمد علي

سارة مرزوق عياد الرشيدي

رشا عبد الله سعيد الدوسري

روان رجا خلف العنزي

فرح راشد سعد البدي

ريم فهد جابر الشمري

نورة هادي محسن العجمي

طاهره سيد أحمد محمد حمزة

مريم حطاب سعد العازمي

رتاج إبراهيم عبد الرحمن الصقر

ريم حمد عبد الله العجيري

عبير نايف عشوي العنزي

العنود فيصل خالد السعيد

عذاري فراج حرير الظفيري

نادية عبد الله مسعر الشمري

زهراء عقيل حيدر جمال

بشرى محمد عبد الله العنزي

سارة خالد محمد الكندري

أنوار عبد السلام زفير العنزي

سلمى خالد عبد الله الخليفي

محمد لطس مدغم العازمي

مشاعل خير الله امين البلوشي

حصة سامي عبدالله العجمي

شهد عبد الله محمد اللميع

جواهر سالم فهد هايف العجمي

سارة نجم عبدالله العنزي

هاجر شافي الحميدي الفهد

دانة عبد الجليل نوري الراشد

شهد إبراهيم أحمد الرقم

فجر عبد الله عيسى المطيري

دعاء عايض مرزوق عايض

أبرار محمد مالح الخالدي

هديل فيصل مشعل العازمي

سارة خالد بداح العجمي

أحمد عبيد عوض الشبلي

إيمان علي منسي الدلماني

نورا صالح محمد باتل

نورة خالد محمد الهاجري

فهد عبد الرحمن علي البشر

محمد عايد محمد العازمي

عيسى حسين محمد المطيري

منيرة حمود عبد الله العمار

دعاء مطر خلف الفضلي

عبير جهز عياد ثامر

دلال سالم سعود العازمي

فاطمة مفرج فلاح العازمي

مريم مشعل زاهي العازمي

شيخة أحمد مدغم العازمي

حنان محمد معيوف رضا

في محمد باني الباني

عبد الرحمن محمد حمود الركيبي

أبرار جاسم محمد الكندي

أحمد فلاح رجعان الصواغ

خلود مسلم سعود المطيري

مريم علي محمد أحمد

حصة عادل عيد العدواني

شيخة أحمد عبدالله العوضي

جواهر خالد سفاح الراشد البذالي

مريم سعود عبد الله المحجان

محمد عبد الرحمن محمد سعد الحليله

مها فهد سميران الدوسري

مريم محمد علي محمد

سالم محمد عويد الرشيدي

أمثال محمد فلاح الرشيدي

موضي محمد سعد ناشي

صيتة صقر سالم العجمي

منال مهدي محمد العازمي

عايشة ساكن سليم العنزي

أفراح جمال غيث اليوسف

بدر حسين علي الكنكوني

عذاري خالد عويد الرشيدي

يوسف أحمد هايف أباذراع الظفيري

فرح ضحيان خالد العتيبي

عبد الله مبارك عبد الله السهلي

نوف سعد محمد الرمثان

عبد الرحمن عادل عوض محمد

سارة محمد شتحان الظفيري

رولا رأفت رفيق عبد الرازق

بشاير محمد سليمان حسن

هيا بدر عبد العزيز الصباح

هنوف عبد الحميد شيحان الشمري

سليمه فدعوس نزال الهرشاني

علي راشد فدعوس المطيري

إيمان عبدالهادي سيف البذالي

فاطمة عياد حماد العازمي

هديل مشعل ذياب العنزي

حصة نصر بدر الرومي

عائشة فهد أحمد الشامي

عذبي خالد محارب الجسار

دلال مبارك بداح العجمي

لطيفة سالم منصور مطلق

وضحى فهد حسن درعان العجمي

سندس عبد الله عبد المحسن الفضلي

إسراء طارق أحمد حبيب

غدير رغيلان سعيد السليماني

فاطمة يوسف حمد الجدي

منيرة بدر حمود الزيد الناصر

ليلى محمد حسين الرامزي

نورة مبارك باتع العتيبي

أبرار أحمد حسين حسن

فاطمة سعد عيد الخالدي

بتول خضر نايف الشمري

فهد عبد الله محمد الركيبي

منال راشد وثير العازمي

فاطمة مختار غلوم قاسم

نرجس منصور صيوان الشمري

سارة صالح علي الكهيدان

نورة محمد فالح العازمي

عادل مياح حسن الشمري

سارة حنيف مهدي العجمي

الاء علي عبد اللطيف محمد

عبد الحميد عواد زويد العنزي

أسماء فراج دويبى المطيري

هناى صياح خالد المطيري

ريم هادي مرزوق الخالدي

كوثر جاسم محمد عبد الله

حصة سالم سعيد الرشيدي

دلال عيد مبارك العازمي

سلطان حسين عايض الرشيدي

مريم خليل يوسف عبد الله

عبد الله جمال مشاري الرفدي

ورود بريك جليمه مرزوق

فيحان عبد المحسن فيحان العتيبي

خديجة محمد سعيد العتيبي

محمد عبد القادر محمد طالبى

مبارك عوض عايد الرشيدي

ضاري مضحى سفاح الظفيري

نور حامد محمد الماجدي

شروق محمد حمود الظفيري

آمنة درويش علي المنصوري

فاطمة محمد بدر المطيري

بتول عبدالمحسن حسن الاشوك

شروق عادل محمد بن غيث

شهد طلال زكي العقيلى

فاطمة وليد محمد العلي

شهد خالد غالب المطيري

دانة نبيل أحمد المهنا

مشعل بداي غلاب الديحاني

آيه عبد العزيز علي بلوشي

سطام محمد عبد الله المري

روان سعد محمد المرجاح البراك المطيري

احلام سعد عواد العازمي

العنود سعد ظمن العازمي

عبد الله محمد عبد الرحيم معرفى

إسراء علي عبد الرضا القطان

دلال قاسم خشمان الظفيري

انوار سالم محمد العجمي

مهاء شجاع سعود العتيبي

نوف سعد كليفيخ الهاجري

احكام مبارك ناصر الرشيدي

سلطان بداح راشد العجمي

ابتسام حمود شافي سالم

رقية طارق أحمد مبارك

مريم مذود سليك الرشيدي

عائشة وليد علي الحساوي

منيرة سعد راجح الهاجري

اسما غازي مشعان الديحاني

نورة فالح عامر الهاجري

ناصر فيصل سعود العنزي

شيخة عبد الله محمد السعيدي

مريم فهيد شافي العجمي

وزارة الشؤون الاجتماعية

فاطمة فؤاد حسن تقى

هشام نبيل محمد نجم

بشرى علي عباس دشتى

منيرة مناحي سعود العجمي

سبيكه إبراهيم سلطان السدانى

طلال مشعل عبد العزيز الحربي

وزارة الصحة

عبدالعزيز خليف الماجدي

ريم فيصل فالح الخميلي

هديل راشد عبد الهادي الحجيلان

منيرة عبدالله مطلق السبيعي

مراحب خالد مطر الماجدي

عبدالعزيز عثمان جدعان الزهاميل

جابر مبارك ظافر العنزي

نورة عبد الله مدوس الدوسري

هبة محمد عبد الله الرشيد

مشاعل خليفة سعد عبيد

زينب محمد عباس العجمي

شوق عبد العزيز غلوم عبد الله

عبير خليفة حمدان العازمي

شيخة مشاري حسن الزنكي

هيا محمد أحمد البلوشي

عايد فيحان عايد العازمي

منيرة مرزوق فراج فهد معتقه

زهراء عدنان عبد الرضا شكر الله

ناصر غازي مرضي العنزي

خديجة زكريا مهدي الموسوي

هبة مصطفى ناصر الشمري

فجر معضد مفلح العتيبي

سعدون حبيب سعيدون السليماني

أحمد وائل أحمد العوضي

شيماء يعقوب حاجي كراشي

منال محمد مفلح العازمي

حصة عادل راضي العازمي

نوف ناصر مناحي رشدان

فجر راشد حسين راشد شديد العازمي

مها فراج سعود السبيعي

منال أحمد شكحان العازمي

نورة سالم مطلب العازمي

تغريد فالح ذاير المطيري

نورة خالد هرماس العازمي

مراحب فلاح محمد خميس

سالم مهدي سالم العازمي

مريم حبيب عبد الرحمن نوري

بدرية جمعان مرزوق العازمي

فاطمة علي اسماعيل مندكار

عذاري لافي عيد العازمي

نشميه محمد برجس الدوسري

عبير عبد الله حمود العازمي

غالية محمد عبد الله البالول

عمر غانم عبد اللطيف الشطي

أفراح عبيد عواض الرشيدي

ريم فلاح مسلم العازمي

عبد الله حمد سالم العازمي

شيخة خالد مهدي القحطاني

دانة فهد عبد العزيز الهران

عادل خالد سعران المطيري

فرح سالم بندر الفضلي

احلام مزيد حمدان البذالي

مها طفيل محمد العازمي

مريم فهد دغيم الداهوم

شيمه نواف حبيب العنزي

نور يوسف أحمد القبندي

مريم عبيدان مرثع العازمي

بشرى محمد فوعانى

اشواق عبد الرحمن براك العازمي

نوف غازي نومان الحربي

أحمد سعد حمد الخالدي

عبد الرحمن عبد الله سيد أحمد

سلمى حميدان مبارك العازمي

حنان نايف شحنان الشحيتاوى

منار حميد علي العنزي

مزنة مسفر محسن العجمي

منى مرجع عايض الجويسري العازمي

نجلاء محمد فلاح العازمي

فاطمة عبدالرحيم عبدالنبي بهبهاني

بثينه عماد يوسف أحمد الغانم

اوضاح يوسف محمد الصعيب

أنفال فوزان إبراهيم القريشي

حمد أحمد صالح راشد

حياه سلمان داود السنان

ولاء تركي الحميدي العتيبي

شوق خالد فراج العازمي

أحمد محمد سعود العوام

كوثر علي حميد بو صفر

سعود مرزوق عبد الله العازمي

حسن علي عباس فرمن

فاطمة أحمد فرحان العنزي

دانة عايض عبدالله الرشيدي

يوسف عبد الله باني السعيدي

لولوة يونس رجب الشطي

سارة مشاري الحميدي المطيري

ضحي إبراهيم صباح العدواني

بشاير معجب ماجد الدوسري

مريم علي حسين الفيلكاوي

ناصر علي ناصر العازمي

أسماء سعود عبد الله المطيري

خالد وليد خالد العازمي

هيا مصعب عطا السالم

أفنان سامي سليمان الشهاب

عبد الله فهد مصبح العازمي

أسماء صلاح خليفة الدرباس

شهد عيد محمد الحميداني

منار سلطان محمد المطيري

طلال فالح سعد العازمي

حوراء حسين حسن أحمد

إيمان فتحي سعود حسن

عبدالله رجعان مطلق الداهوم العازمي

ابداح فهد ابداح العجمي

زكيه سعود عبد العزيز فهد

فجر باني حامد السليماني

خلود فهد نوار العتيبي

فجر عبد العزيز صالح دشتى

أسماء عياضه عبدالله الرشيدي

فاطمة الزهراء عبد الرضا يعقوب جراغ الحداد

خالد عبود محمد العازمي

الاء حسين هادي الهاجري

وليد منصور فالح العازمي

انوار عادل مزيد العازمي

نايف أحمد مصبح العازمي

سارة صلاح فاضل الحطاب

نوف أحمد عسكر العازمي

كوثر رشيد عباس دشتي

جديع سعود سالم العازمي

مريم عامر منور هلال

رغد خلف فهد القشعان

فاطمة وليد عبد الله سيد علي

عبد العزيز محمد طلق العتيبي

عبد الله أحمد خضير نهار

نورة حمد ثامر الدغيلبى

بدر حمد معجب العجمي

سلمان سعد سلمان حمود

فهد فهيد عصفور العجمي

تهاني زامل علي العنزي

سارة فهيد محسن الديحاني

محمد راشد مجبل العازمي

فرح حميد محمد الصراف

روان ناصر حسن السبيعي

دلال عبدالعزيز جاسم الفضالة

آمنة خالد جاسم العميري

بندر سعد خنيفر الرشيدي

محمد دبيان عوض المطيري

حربيه حمد عواض العازمي

عبد العزيز طلال سعود الخالدي

استقلال محسن بادي الفضلي

علي سعود محمد العازمي

فاطمة إبراهيم جعفر بوخمسين

لولوة عبد الله حسن محمد عبد الله

شفاء سعد فالح المطيري

فاطمة نويفع رجا الرشيدي

إبراهيم نايف غازي الرشيدي

شيخة فراج مذكر السبيعي

حسناء علي محمد ثامر الراجحي

نورة محمد كميخ العجمي

غالية راشد صالح المري

فاطمة بدر خليفة الفرحان

العنود عجيل عبدالله العنزي

عبد الله حبيب حنتوم العازمي

سارة خالد عطا الله العنزي

وضحة سيف ظاهر العازمي

أنفال ناصر غنيم ابوعنيج

يوسف راضي فالح وسمي

فاطمة أحمد ناشي الرشيدي

فهد عبدالرزاق عبدالمحسن السبع

عبد الله باسل عبد المجيد سالم النصار

عزيزة حمد عبد قاسم

عائشة فهد عيد الرشيدي

شهد شافي سلطان القويمانى

مشعل مبارك عبد الله فندان

درر هاشم أحمد الرفاعي

انوار جلال فؤاد البدر

فرحان طلق فرحان العازمي

مريم وليد أحمد مطر سالم

محمد فهد محمد العازمي

مريم جمال محمود حسين

هند وليد عبد العزيز ابا الخيل

أنوار محمد سيف الهاجري

عائشة محمد عبد الله القديفى

زهراء أيوب فاضل التركمانى

عبد الله مشاري عبد القادر الرشيد

نورة حمد علي المجرن

عبد الله ملفي جفينان العازمي

سارة عويض صالح الشلاحي

مها سعود محمد الدماج

مبارك خالد مبارك العازمي

انتصار سعيد سعود المطيري

احلام فيصل أحمد عيادة

فهد جابر عيد الشريع

جميلة معجب شمروخ العتيبي

فاطمة سالم جدعان طريخم

أفراح بداح علي الهاملي

مشاعل ماطر جهاد الظفيري

مها محمد طليحان العنزي

شهد عويد مبارك العرادة

دلال عبدالله فهد الطشة

فاطمة عبد الله محمد النيباري

فاطمة محمد شاه علي

انوار مبارك دخيل العنتري

فاطمة طلق علي العازمي

خليفة عبيد فالح العازمي

غدير عادل جمعة سبتي

خالد فهد محمد العبد الهادي

صالح فرحان مفلح النامي

عبد الهادي محمد عبد الهادي العجمي

جنان سامي سليمان الشهاب

شيخة محمد عبد الله الدوسري

أنفال فهد حمود العتيبي

شيماء عبد الله خلف الشمري

حسن ضويحي سرور الرشيدي

منال صالح فرج المرزوق

سارة عبدالعزيز حمد الزعبي

حسين محسن علي المحمد علي

علي صادق يوسف الباذر

أفنان فاروق صالح ملك

شهد محمد عوض العجمي

عبير صلاح محمد الحشاش

عائشة حامد عواد الهطلانى

ريم طلق محمد المرجى الرشيدي

حياة حامد علي الفيلكاوي

عبير عايض حمود المطيري

مها سالم عبد الله المطيري

عبدالعزيز سعود بريجان العازمي

عبد الله صالح هادي العنزي

غزيل ناصر محمد العجمي

مريم حمود محسن العنزي

سارة محمد إبراهيم العتيبي

نور محمد ماضي الغريب

براك مفلح رغيان العازمي

شيماء نواف صرد العنزي

هنادي علي مفلح العازمي

فاطمة محمد موسى الحسيني

أفنان عبد الله أحمد عبد القادر المحمد

شريفة عادل حسن عبدالمحسن رمضان

عبد الله سلمان عبد الهادي المري

شعاع خلف بتاع المطيري

بشاير سعود محمد الدماج

حمد حمود سلمان الدماج

الهنوف سحيم غازي الرشيدي

الزين حسن يوسف الجسمى

ليلى عبدالله حمود العفاسي

بشاير هادي مدلول الشمري

تهاني سالم ناصر العجمي

مبارك براك إبراهيم البطحانى

عبدالرحمن محمد نافل الهرشاني

عذاري عبد العزيز سعد العازمي

برده علي مانع العجمي

ندي ناصر سويلم الرشيدي

مريم محمد أحمد المكيمي

نورة سالم عبيد العجمي

فيصل عبد الرحمن فالح العازمي

عهود عبد الرحمن علي الأنصاري

املاك مشعل خالد المطيري

سعود مشعل راشد الجطيلى

مها مزعل زبن عماشالشمري

فاطمة مجبل مرزوق الرشيدي

خالده موسى حمد الرشيدي

ريم فهد محارب العازمي

روان متعب عايض السعيدي

ناصر خالد ناصر حسين العازمي

إبراهيم محمد عبد الله المرجان

خلود ناصر حمد العنزي

حسين عبدالعزيز علي الصفار

يعقوب جالى ضحوي الظفيري

عذوب أسامة علي البشاره

معصومه حامد نايف الفضلي

فاطمة حمد سالم الناصر

عيدة علي مرزوق العازمي

فرح إبراهيم خليل المزين

سعود خالد محمد عنزه

سعاد جراح راشد العجمي

بتول علي درويش قاسم

حصة إبراهيم عبد الله الحسينان

مريم صلاح عبدالرسول الجمعة

عبير جمعة ساير العنزي

عهود منصور بطاح الرشيدي

مريم محسن صنهات العتيبي

سارة سعد نعير الهاجري

حصة عبدالله أحمد الصدى

وزارة العدل

غدير محسن لافي العازمي

عذبي خالد شباط العفاسي

سارة عيسى دغيمان المطيري

سعود فيصل علي العنزي

فهيد سالم شافي العجمي

فوزية غازي حميان العتيبي

مريم محمد حمود البذالي

ضحى خالد عبيد الشميلان

هديل عبد الهادي عبيد المسعود

سارة سلمان سالم العازمي

شهد ناجي صاهود الصليلي

مشعل عزيز نواف العنزي

فاطمة دخيل حسين العنزي

محمد ناصر غلوم دشتي

نعمة حسين محمد العجمي

دلال محمود عبد الرحيم الكندري

دانة عبد الله سليمان العازمي

وزارة الكهرباء والماء

برناديت يوسف نجيب صيداوى

عبداللطيف أحمد محمد الكندري

مبارك سليمان سعود الرميضي

رحاب مناع بن حمدان الظفيري

جاسم زايد محمد العنبر

عبد الله سعود عبد الله العجمي

رفعة صالح حسن العجمي

أحمد عبد القادر محمد الحبيل

عبد الله ناجي عبد الله العلي

علي خليل حاجي جاسم

عبدالله علي نشمي الضفيري

مضاوي سليمان غالب محمد

سعود علي عبد الوهاب المهينى

عبدالله سالم عبدالله الحلواجى

موزه بدر ثويني الثويني

نايف مجبل مسفر العنزي

نايف شجاع عايض العجمي

بتول وليد جمعة حجي مهدي

بدر صلاح علي الهزيم

مريم نايف محمد الصقر

دارين جالي فهد الجالي العازمي

بندر محمد صلفيج المطيري

ابتسام سالم مسرع العجمي

عثمان هزيم سالم غانم

حيدر كريم أحمد محمد السبع

حصة بدر عبد الرسول القلاف

خالد مجبل عوض الرشيدي

وزارة المالية

هديل فهد خلف الديحاني

فهد رشدان فهيد الرشيدي

أبرار محمد عبد الله اليعقوب

عبدالهادي حماد سعد العجمي

عامر لافي زايد العازمي

حصة فهد سعود الرغيب

فالح فجري فالح العازمي

أحمد جابر أحمد العدواني

شريفة جاسم إبراهيم الجاسم

مشاري سعود محمد العازمي

عبدالله عامر هلال المطيري

وزارة المواصلات